Oglasio se insajder oko dolaska u SHNL napadača kojeg je Real platio 22 milijuna eura

Informaciju je objavio talijanski novinar Lorenzo Lepore, koji tvrdi da mogućnost Díazova dolaska više ne postoji.

'Nakon interne rasprave u Istri 1961 o Marianu Díazu, nema nikakve šanse da se pridruži hrvatskom klubu', napisao je Lepore.

Istra se o cijeloj priči zasad nije službeno oglasila, a nije poznato zbog čega je odustala od transfera. Mogućnost Díazova dolaska u Pulu nije djelovala potpuno nerealno. Istra i Alavés dio su iste vlasničke grupacije, a dva kluba već godinama surađuju i razmjenjuju igrače. Upravo je zbog toga vijest o mogućem dolasku bivšeg igrača Real Madrida brzo privukla veliku pozornost hrvatske nogometne javnosti.

Díaz je rođen u Barceloni, a Realovoj akademiji priključio se 2011. godine. Posebno se istaknuo u sezoni 2015./16., kada je za Castillu postigao 27 pogodaka i izborio priliku u prvoj momčadi. Najbolju sezonu u karijeri odigrao je u Lyonu. U 48 nastupa zabio je 21 pogodak i upisao šest asistencija, nakon čega ga je Real Madrid vratio za 22 milijuna eura. Po povratku u Madrid dobio je i dres s brojem sedam, koji je ostao upražnjen nakon odlaska Cristiana Ronalda.

Za prvu momčad Reala ukupno je odigrao 84 utakmice, postigao 12 pogodaka i dodao tri asistencije. Posebno se pamti njegov gol Barceloni u ožujku 2020. godine, kada je ušao u završnici i praktički prvim dodirom potvrdio pobjedu Reala 2:0 u El Clásicu.