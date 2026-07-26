Oglasio se insajder oko dolaska u SHNL napadača kojeg je Real platio 22 milijuna eura

Mariano Díaz ipak neće postati novi igrač Istre 1961. Iako se posljednjih dana činilo da je bivši napadač Real Madrida vrlo blizu dolaska na Aldo Drosinu, pulski klub nakon internih razgovora odustao je od tog posla.
Informaciju je objavio talijanski novinar Lorenzo Lepore, koji tvrdi da mogućnost Díazova dolaska više ne postoji.
'Nakon interne rasprave u Istri 1961 o Marianu Díazu, nema nikakve šanse da se pridruži hrvatskom klubu', napisao je Lepore.
Istra se o cijeloj priči zasad nije službeno oglasila, a nije poznato zbog čega je odustala od transfera. Mogućnost Díazova dolaska u Pulu nije djelovala potpuno nerealno. Istra i Alavés dio su iste vlasničke grupacije, a dva kluba već godinama surađuju i razmjenjuju igrače. Upravo je zbog toga vijest o mogućem dolasku bivšeg igrača Real Madrida brzo privukla veliku pozornost hrvatske nogometne javnosti.
Díaz je rođen u Barceloni, a Realovoj akademiji priključio se 2011. godine. Posebno se istaknuo u sezoni 2015./16., kada je za Castillu postigao 27 pogodaka i izborio priliku u prvoj momčadi. Najbolju sezonu u karijeri odigrao je u Lyonu. U 48 nastupa zabio je 21 pogodak i upisao šest asistencija, nakon čega ga je Real Madrid vratio za 22 milijuna eura. Po povratku u Madrid dobio je i dres s brojem sedam, koji je ostao upražnjen nakon odlaska Cristiana Ronalda.
Za prvu momčad Reala ukupno je odigrao 84 utakmice, postigao 12 pogodaka i dodao tri asistencije. Posebno se pamti njegov gol Barceloni u ožujku 2020. godine, kada je ušao u završnici i praktički prvim dodirom potvrdio pobjedu Reala 2:0 u El Clásicu.