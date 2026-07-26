Jakirović želi dvojicu hrvatskih reprezentativaca u Premier ligi: 'Ako ih mogu dovesti, dovest ću ih'

Nakon utakmice Jakirović je u razgovoru za Novu TV govorio o izazovima koji očekuju Hull, planovima u prijelaznom roku te mogućim dolascima hrvatskih nogometaša.

'Pred nama su veliki izazovi u Premier ligi, najboljoj ligi na svijetu, u kojoj igraju najbolji nogometaši. Bit će teško, a postoje određeni recepti koje moramo slijediti. Naravno, mnogo toga ovisi o ulaganjima', rekao je Jakirović.

Svjestan je da Hull financijski ne može pratiti najveće engleske klubove, ali vjeruje da se pametnim odabirom igrača može složiti konkurentna momčad.

'Ondje se vrte transferi vrijedni 50 ili 60 milijuna eura, ali mi ćemo pokušati pametno ulagati i dovoditi igrače s potencijalom koji nam mogu pomoći odmah, ali i u budućnosti. Cilj je napraviti kvalitetnu selekciju', objasnio je.