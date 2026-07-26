Jakirović želi dvojicu hrvatskih reprezentativaca u Premier ligi: 'Ako ih mogu dovesti, dovest ću ih'

Sergej Jakirović uspješno je otvorio pripremno razdoblje na klupi Hull Cityja. Njegova momčad u slovenskom je Kidričevu uvjerljivo pobijedila turski Konyaspor 3:0 i na najbolji način započela pripreme za povratničku sezonu u Premier ligi.
Nakon utakmice Jakirović je u razgovoru za Novu TV govorio o izazovima koji očekuju Hull, planovima u prijelaznom roku te mogućim dolascima hrvatskih nogometaša.
'Pred nama su veliki izazovi u Premier ligi, najboljoj ligi na svijetu, u kojoj igraju najbolji nogometaši. Bit će teško, a postoje određeni recepti koje moramo slijediti. Naravno, mnogo toga ovisi o ulaganjima', rekao je Jakirović.
Svjestan je da Hull financijski ne može pratiti najveće engleske klubove, ali vjeruje da se pametnim odabirom igrača može složiti konkurentna momčad.
'Ondje se vrte transferi vrijedni 50 ili 60 milijuna eura, ali mi ćemo pokušati pametno ulagati i dovoditi igrače s potencijalom koji nam mogu pomoći odmah, ali i u budućnosti. Cilj je napraviti kvalitetnu selekciju', objasnio je.
U posljednje vrijeme s Hull Cityjem se povezuju Toni Fruk i Marco Pašalić, Jakirovićevi bivši igrači iz Rijeke. Hrvatski trener nije skrivao koliko cijeni njihove kvalitete.
'To su kvalitetni igrači i hrvatski reprezentativci, a to je vrlo važno kada dolazite u ovakvu ligu. Marco je na Svjetskom prvenstvu pokazao da se može nositi s najboljima', rekao je.
Ipak, naglasio je da odluke o transferima u Hullu ne donosi samostalno.
'U klubu mora postojati konsenzus. Poštujem hijerarhiju i zapovjedni lanac, od vlasnika do sportskog direktora, tako da se svi moramo usuglasiti oko dovođenja nekog igrača.'
Jakirović je svjestan da se svako ime koje predloži vrlo brzo pojavi u medijima, ali nije skrivao da bi rado ponovno surađivao s bivšim igračima.
'Kada ja spomenem nekog igrača, to najčešće postane bomba u medijskom prostoru. Fruka i Pašalića jako dobro poznajem. Ako postoji mogućnost da im pomognem i dovedem ih, dovest ću ih. Znam što mogu i znam da će za mene dati sve od sebe', zaključio je Jakirović.