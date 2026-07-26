Senzacionalna borba: Joshua dvaput padao u prvoj rundi pa slavio nokautom u drugoj protiv Albanca

Anthony Joshua vratio se u ring pobjedom protiv Kristiana Prenge u Džedi. Bivši dvostruki svjetski prvak u teškoj kategoriji slavio je prekidom u drugoj rundi, iako se u uvodnim minutama dvaput našao na podu.

Britancu je to bila prva borba nakon teške prometne nesreće koju je doživio u prosincu i u kojoj su poginula dvojica njegovih prijatelja. Prenga je kao veliki autsajder otvorio borbu iznimno agresivno. Snažnim aperkatom ozbiljno je uzdrmao Joshuu, a bivši prvak potom je još jednom završio u nokdaunu prije kraja prve runde.

The Pain Game were in SHOCK after Anthony Joshua got dropped 😧#JoshuaPrenga ▪️ pic.twitter.com/fEoSFFfRaG — DAZN Boxing (@DAZNBoxing) July 26, 2026

Joshua je i početkom druge runde djelovao nesigurno, ali Prenga nije nastavio pritiskati istim intenzitetom. Počeo je boksati opreznije i Britancu ostavio dovoljno prostora da se oporavi. Pola minute prije kraja druge runde Joshua je prednjim direktom pripremio napad, a zatim pogodio snažnom desnicom koja je prošla kroz Prenginu obranu. Uslijedila je serija udaraca nakon koje se albanski boksač srušio uz konopce. Sudac je odmah prekinuo borbu, a Joshua je tako nakon vrlo teškog početka stigao do pobjede u povratničkom nastupu.

The moment Anthony Joshua knocked out Kristian Prenga! 😳#JoshuaPrenga ▪️ pic.twitter.com/ozAV5r3wJI — DAZN Boxing (@DAZNBoxing) July 25, 2026