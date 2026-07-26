Senzacionalna borba: Joshua dvaput padao u prvoj rundi pa slavio nokautom u drugoj protiv Albanca

Anthony Joshua vratio se u ring pobjedom protiv Kristiana Prenge u Džedi. Bivši dvostruki svjetski prvak u teškoj kategoriji slavio je prekidom u drugoj rundi, iako se u uvodnim minutama dvaput našao na podu.
Britancu je to bila prva borba nakon teške prometne nesreće koju je doživio u prosincu i u kojoj su poginula dvojica njegovih prijatelja.
Prenga je kao veliki autsajder otvorio borbu iznimno agresivno. Snažnim aperkatom ozbiljno je uzdrmao Joshuu, a bivši prvak potom je još jednom završio u nokdaunu prije kraja prve runde.
Joshua je i početkom druge runde djelovao nesigurno, ali Prenga nije nastavio pritiskati istim intenzitetom. Počeo je boksati opreznije i Britancu ostavio dovoljno prostora da se oporavi.
Pola minute prije kraja druge runde Joshua je prednjim direktom pripremio napad, a zatim pogodio snažnom desnicom koja je prošla kroz Prenginu obranu. Uslijedila je serija udaraca nakon koje se albanski boksač srušio uz konopce. Sudac je odmah prekinuo borbu, a Joshua je tako nakon vrlo teškog početka stigao do pobjede u povratničkom nastupu.
Nakon meča emotivno se prisjetio prijatelja koje je izgubio u prometnoj nesreći.
'Ovdje se nije radilo o snazi udarca. Ovo je bio duh, ovo su bili Latz i Sina, njihove obitelji. Teško mi je i govoriti o tome. Bilo je bolno. Oni su moja braća. Ne želim pričati o tome', rekao je Joshua.
Tyson Fury nije se pojavio na priredbi, kao što je ranije i najavio. Unatoč tome, i dalje se govori o mogućem britanskom superdvoboju dvojice bivših svjetskih prvaka.
'Poštujem sve što je napravio i postigao, ali mi smo borci i sada smo ovdje. Nadam se da će navijači uživati u spektaklu', poručio je Joshua.
Datum i mjesto eventualne borbe protiv Furyja još nisu poznati.