KAKAV MEČ

Senzacionalna borba: Joshua dvaput padao u prvoj rundi pa slavio nokautom u drugoj protiv Albanca

A.H.

26.07.2026 u 07:53

Anthony Joshua
Anthony Joshua Izvor: EPA / Autor: STRINGER/EPA
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Anthony Joshua vratio se u ring pobjedom protiv Kristiana Prenge u Džedi. Bivši dvostruki svjetski prvak u teškoj kategoriji slavio je prekidom u drugoj rundi, iako se u uvodnim minutama dvaput našao na podu.

Britancu je to bila prva borba nakon teške prometne nesreće koju je doživio u prosincu i u kojoj su poginula dvojica njegovih prijatelja.

Prenga je kao veliki autsajder otvorio borbu iznimno agresivno. Snažnim aperkatom ozbiljno je uzdrmao Joshuu, a bivši prvak potom je još jednom završio u nokdaunu prije kraja prve runde.

Joshua je i početkom druge runde djelovao nesigurno, ali Prenga nije nastavio pritiskati istim intenzitetom. Počeo je boksati opreznije i Britancu ostavio dovoljno prostora da se oporavi.

Pola minute prije kraja druge runde Joshua je prednjim direktom pripremio napad, a zatim pogodio snažnom desnicom koja je prošla kroz Prenginu obranu. Uslijedila je serija udaraca nakon koje se albanski boksač srušio uz konopce. Sudac je odmah prekinuo borbu, a Joshua je tako nakon vrlo teškog početka stigao do pobjede u povratničkom nastupu.

Nakon meča emotivno se prisjetio prijatelja koje je izgubio u prometnoj nesreći.

'Ovdje se nije radilo o snazi udarca. Ovo je bio duh, ovo su bili Latz i Sina, njihove obitelji. Teško mi je i govoriti o tome. Bilo je bolno. Oni su moja braća. Ne želim pričati o tome', rekao je Joshua.

Tyson Fury nije se pojavio na priredbi, kao što je ranije i najavio. Unatoč tome, i dalje se govori o mogućem britanskom superdvoboju dvojice bivših svjetskih prvaka.

'Poštujem sve što je napravio i postigao, ali mi smo borci i sada smo ovdje. Nadam se da će navijači uživati u spektaklu', poručio je Joshua.

Datum i mjesto eventualne borbe protiv Furyja još nisu poznati.

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