Pod 'tornjem' je ponovno zabavno. Košarkaši Cibone nakon gotovo dva mjeseca pauze zbog pandemije koronavirusa vratili su se treninzima, a čelni ljudi kluba, predvođeni direktorom Domagojem Čavlovićem odlučili su odgovoriti na prozivke navijača i njihove objave na društvenim mrežama

Zašto se u klubu biraju igrači po menadžerskoj agenciji, a ne po kvaliteti?

Komunikacija po pitanju dolazaka i odlazaka igrača je ista kao i u svim klubovima. Stručni stožer na čelu s prvim trenerom autonomno slaže ekipu i to nema nikakve veze s funkcijom direktora kluba. On je tu kako bi dogovorio financijske uvjete ugovora. Izričito napominjemo kako direktor Čavlović nije sam doveo nijednog igrača već su ih uvijek birali sportski direktori i treneri u svom mandatu. Promašaji s igračima iz tog razloga ne mogu biti povezani s njim, a to što neki igrači nisu ispunjavali očekivanja je dio našeg posla. Dio je to funkcioniranja svih klubova pa tako i nas te to nije nešto neuobičajeno ni u kojem klubu u bilo kojem sportu. Nije razvidno iz čega je izveden zaključak da se igrači biraju po menadžerskoj agenciji jer Cibona ni u jednoj momčadi od 2011. godine nije imala više od 3 ili 4 igrača od jednog agenta. Nikad nismo birali igrače zbog agencije, već zbog kvalitete.

Zašto članovi kluba nemaju uvid u poslovanje kluba?

Financijski izvještaj poslovanja kluba Cibona svake se godine objavljuje u roku od 15 dana od predaje istog na FINA-u, sukladno Zakonu o udrugama. Uvid u poslovanje kluba daje se svim njegovim članovima i svima koji isto zahtijevaju pri prijavama. Svake godine se izvještaj za proteklu sezonu objavljuje na klupskoj web stranici www.cibona.com stoga je, uz sve gore navedeno, poslovanje kluba javno i transparentno.

Koliko je stvarno dugovanje kluba? Kakvo je stanje s predstečajnom nagodbom?

Cibona je 2014. godine otvorila proces predstečajne nagodbe i javno prijavila dug od 34 milijuna kuna koji je kroz prijave narastao na 40 milijuna kuna, te kasnije izglasan na način da je otplata samih potraživanja umanjena za određeni postotak po grupama. Također je dogovorena otplata kroz sedam godina uz godinu dana počeka. Kao što je već navedeno pod točkom 4., financijski izvještaj kao i izračun dobiti i gubitka vidljiv je na stranici kluba pa se iz njega može išćitati financijsko stanje kluba.

Kako stoji klub po razvoju mladih igrača?

Cibona je u zadnjih desetak godina razvila brojne mlade igrače. Lansirali smo 4 igrača u NBA ligu: Darija Šarića, Ante Žižića, Ivicu Zupca i Bojana Bogdanovića. Oporavili smo mnoge igrače kao što su Dominik Mavra i Filip Krušlin koji su prestali igrati košarku. Roko Rogić je najsvježiji primjer koji je lutao po nižim rangovima dok ga mi nismo lansirali prošle godine pa sad igra u Europi i za reprezentaciju. I dalje ćemo nastaviti sa razvojem svih mladih i perspektivnih igrača koji žele izrasti u vrhunske košarkaše.