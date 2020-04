Iz Cibone poslali priopćenje u kojem su objasnili kakva je budućnost kluba; oglasio se i trener koji je odjednom završio na burzi

Nekadašnji dvostruki prvak Europe KK Cibona i službenim priopćenjem je obavijestio sportsku javnost kako je zbog financijskih problema poslao sve ljude iz radne zajednice, na burzu, a oglasio se i trener Ivan Velić koji je također ostao bez posla

A isto tako priopćenje Cibone prenosimo u cijelosti:



'Košarkaški klub Cibona je zbog gospodarskih i organizacijskih razloga, uvjetovanih posljedicama epidemije izazvane korona virusom donijela odluku o poslovno uvjetovanim otkazima ugovora o radu cijeloj radnoj zajednici.



Zbog izvanredne situacije uzrokovane proglašenjem epidemije bolesti izazvane korona virusom (COVID 19) te proglašenim sigurnosnim i zdravstvenim mjerama, a s obzirom na put prijenosa bolesti uzrokovane korona virusom, Stožer civilne zaštite Republike Hrvatske donio je 'Odluku o mjerama ograničavanja društvenih okupljanja, rada u trgovini, uslužnih djelatnosti i održavanja sportskih i kulturnih događanja', kojom je obustavljena sportsko-gospodarska djelatnost kluba.

Također, sukladno preporuci Civilnog stožera Republike Hrvatske i Ministarstva zdravstva Republike Hrvatske, Upravni odbor Hrvatskog košarkaškog saveza je putem elektroničke sjednice donio Odluku o prekidu svih košarkaških natjecanja i završetku natjecateljske sezone 2019/20., a kao posljedica globalne obustave svih sportskih djelatnosti i natjecanja, došlo je i do brojnih otkaza i smanjenja sponzorskih i drugih ugovora na temelju kojih klub ostvaruje prihode.

S obzirom da je djelatnost Kluba potpuno obustavljena temeljem Odluke Stožera civilne zaštite od 19.03.2020. godine te od navedenog datuma Klub ne ostvaruje planirane prihode, isto je dovelo do potpunog smanjenja obujma svih poslova koje je Klub obavljao (nepostojanja daljnje potrebe za njihovim obavljanjem), kao i do smanjenja planiranih prihoda, slijedom čega je donešena Odluka o otkazu ugovora o radu svim radnicima do daljnjega, dok je navedena Odluka Stožera na snazi, jer ne postoji potreba za njihovim radom.

Naglašavamo kako je riječ o privremenoj mjeri te će po okončanju pandemije svi radnici biti vraćeni na posao.

Vjerujemo kako ćemo vrlo brzo zajedničkim snagama pobijediti ovu bolest i vratiti se u puni pogon te ovim putem zahvaljujemo svim zdravstvenim djelatnicima koji neumorno rade na sprječavanju širenja korona virusa.'