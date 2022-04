Carlo Ancelotti prokomentirao je ludu utakmicu njegovog Reala i Cityja, a onda se osvrnuo na Luku Modrića...

Prva utakmica polufinala Lige prvaka između Manchester Cityja i Real Madrida ponudila je sve što nogomet u svom najboljem izdanju može ponuditi. City je na kraju slavio 4:3, a taj rezultat jamči da ćemo i u uzvratu imati pravi spektakl

Teško je nakon takve utakmice otkrivati 'toplu vodu'. Da, bio je to spektakl, finale prije finala, od Manchester Cityja i Real Madrida manje se nije ni očekivalo. A dobili smo i puno više. Čak sedam golova je palo na Etihadu. I to kakvih sedam golova, majstorije s obje strane terena uz panenku Karima Benzeme za konačnih 4:3 kojom je u 82. minuti utakmice ostavio Real 'na životu'.

Ni sam trener Reala Carlo Ancelotti nije skrivao oduševljenje. Bez obzira na poraz...

'Kao ljubitelj nogometa, moram priznati da je ovo bila fantastična utakmica. No, kao trener Reala, moram uzeti u obzir da smo primili dva gola vrlo rano', kazao je nakon utakmice Carlo Ancelotti i dodao:

'Ali, u isto vrijeme tri gola donosimo Bernabeu. To je dobro... Sad se imamo pravo nadati da ćemo doći do finala. No, ne smijemo zaboraviti da je Manchester City momčad koja jako dobro igra. Nadigravali smo se. Dobra stvar je što smo zabili tri, a loša stvar je što smo primili četiri gola. Moramo biti puno čvršći u obrani, bez toga neće ići.'

Real je na početku utakmice doživio težak nokaut i primio dva gola u prvih 12. minuta...

'Moji igrači ne gube glave ni kad je situacija tako teška. A prvih 20 minuta je bilo jako teško. No, nakon toga smo se uspjeli - malo po malo - vratiti u igru ​​i iskoristiti svoje šanse. I dalje smo u igri za polufinale', analizirao je Ancelotti i nastavio: