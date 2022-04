[FOTO] Spektakularan obračun Manchester Cityja i Real Madrida; bila je to nogometna poslastica s čak sedam golova

Nevjerojatnu su prvu polufinalnu utakmicu Lige prvaka odigrali nogometaši Manchester Cityja i madridskog Reala na Etihadu. City je na kraju pobijedio 4:3

Utakmica je počela savršeno za Manchester City jer od druge minute domaćin je vodio. Mahrez se prošetao kraj nekoliko igrača Reala te je savršeno ubacio loptu pred suparnički gol. Tamo je kraj Carvajala glavom loptu lijepo zahvatio De Bruyne i zabio za 1:0.

Vrlo brzo nakon toga, u 11. minuti, već je bilo 2:0. Foden i De Bruyne su kombinirali, a ubačenu loptu je primio Gabriel Jesus koji je izvrtio Alabu i zabio za 2:0 vodstvo Cityja.

Primljeni golovi su vidno uzdrmali Madriđane, a Manchester City je imao potpuno prevlast u posjedu lopte. Ipak, vremenom se Real počeo izvlačiti iz domaćih ralja i prijetiti. No, ostavljalo je to još više prostora domaćinu pa su tako do 30. minute nove dvije sjajne šanse imali igrači Cityja. Udarci Mahreza i Fodena prolazili su vrlo blizu Realovog gola...

No, očigledno je bilo kako Real sve bolje stoji na terenu i iz prve prave opasnosti gosti su smanjili, a tada, u 33. minuti, opet je Karim Benzema dokazao koliko mu malo treba za gol. Mendy je ubacio, a Benzema je iz poluvoleja zahvatio loptu i smjestio je uz vratnicu. Bio je to njegov trinaesti gol ove sezone u Ligi prvaka.

U ludom ritmu je završeno prvo poluvrijeme, s brojnim šansama na obje strane, a još je bombastičnije bilo u drugom poluvremenu. Odmah na startu Mahrez je, u situaciji jedan na jedan malo iskosa, pogodio vratnicu, a nakon odbijene lopte Foden nije uspio zabiti za 3:1.