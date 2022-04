[FOTO] Halil Jaganjac s devet golova 'izbušio' Dance; Nexe je osigurao solidnu prednost uoči uzvrata

Rukometaši Nexea pobijedili su u Našicama, u prvom četvrtfinalnom dvoboju Europske lige, danski GOG Gudme 32:27 (16:14). Stekla je hrvatska momčad time vrlo lijepu prednost prije uzvrata koje je na rasporedu 3. svibnja

Utakmicu su bolje otvorili gosti koji su se prvi odvojili i poveli 4:2 i 5:3. No, hrvatska momčad je još bolje kontrirala Dancima. U 15. minuti Nexe je poveo po prvi puta dva razlike, a u 20. minuti je bilo i tri razlike za domaćina (11:8).

Nexe je potom održavao prednost od dva do tri gola razlike, na takav način se otišlo i na odmor (16:14), a u 40. minuti prednost se popela i na pet golova (21:16). Do kraja se plus hrvatskog sastava kretao uglavnom između tri i pet razlike, a sve je okončano 32:27.

Prvi strijelac Nexea bio je Halil Jaganjac s devet golova, dok su po šest dodali Predrag Vejin i Fahrudin Melić. Golman Nexea Mihailo Radovanović je imao 12 obrana. Na drugoj strani prvo ime je bio Jerry Tollbring sa sedam golova.