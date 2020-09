Brozović i Perišić igrali u ljepotici kola, u dvoboju punom golova i preokreta Inter u završnici slomio Fiorentinu

Nogometaši milanskog Intera u svojoj su prvoj utakmici u novoj sezoni u susretu 2. kola talijanskog prvenstva kao domaćini svladali Fiorentinu sa 4:3 (1:1)

Ivan Perišić igrao je do 78., a Marcelo Brozović do 74. minute za Inter.

U dvoboju punom preokreta Fiorentina je povela golom Kouamea (3), Inter je uspio poravnati na samom kraju prvog poluvremena preko Lautara (45+2), da bi početkom nastavka domaći stigli i do vodstva autogolom Ceccherinija (52-ag), no samo 10-ak minuta poslije već je kompletiran novi preokret, Castrovilli (57) i Chiesa (63) poentirali su za goste nakon sjajnih proigravanja Riberyja. U samoj završnici Lukaku (87) i D'Ambrosio (89) pogodili su za ipak očekivanu pobjedu Intera.

I Atalanta je u subotu odigrala svoju prvu utakmicu u sezoni te je kao gost svladala Torino sa 4:2. Torino je poveo preko svog kapetana Belottija (11), no Atalanta je vrlo brzo preokrenula golovima Gomeza (13) i Muriela (21). U završnici prvog poluvremena prvo je Hateboer (42) povisio na 3:1, no Belotti (43) je odmah potom vratio nadu Torinu. U nastavku je postignut samo jedan pogodak, De Roon (54) je vratio dva gola prednosti Atalanti koja je do kraja utakmice mogla i narasti, no napadači sastava iz Bergama nisu bili precizni. Boško Šutalo je odigrao čitav susret za Atalantu dok je Mario Pašalić u igru ušao u 84. minuti. Torino je nakon dva nastupa i dalje bez bodova.