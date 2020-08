Brazilac Ronaldo prisjetio se trenutka u karijeri kada je za neke bio izdajnik pa jasno poručio: Mene su tada izdali...

Brazilac Ronaldo prisjetio se jednog trenutka u karijeri koji su pojedinci okarakterizirali kao izdaja, ali on tvrdi suprotno odnosno da su njega izdali

'Možda je to sada lako reći, ali istina je da sam se u to vrijeme zaista želio vratiti u Inter. Učinio sam sve da se vratim u Inter. Čekao sam koliko je to bilo moguće, ali kad mi Inter nije dao odgovor da ili ne, to je značilo ne. Nisam imao osjećaj da sam izdajnik kad sam se pridružio Milanu, već da me je Inter izdao. To nije bio popularan izbor, ali toga se nikad nisam bojao.'