Španjolski insajder Francois Gallardo objavio je da će Real Madrid na kraju sezone promijeniti trenera.

Alvaro Arbeloa uspio je barem malo prodrmati Real koji je izbacio Manchester City iz Lige prvaka, a u La Ligi je još živ u borbi za naslov prvaka.

No, kako god Arbeloa odradio ovu sezonu, Real će na ljeto navodno sigurno promijeniti trenera. Novinar Chiringuito TV-a otkrio je da je Florentino Perez odlučio da će momčad sljedeće sezone voditi Jurgen Klopp i nikakav Arbeloin rezultat to ne može promijeniti.

Jürgen Klopp will become the new manager of Real Madrid this summer.



It doesn’t matter if Álvaro Arbeloa wins titles or not — everything is already signed and sealed ✍🏼🔒



