Bomba iz Madrida! Legendarni trener na kraju sezone preuzima Real?

Španjolski insajder Francois Gallardo objavio je da će Real Madrid na kraju sezone promijeniti trenera.
Alvaro Arbeloa uspio je barem malo prodrmati Real koji je izbacio Manchester City iz Lige prvaka, a u La Ligi je još živ u borbi za naslov prvaka.
No, kako god Arbeloa odradio ovu sezonu, Real će na ljeto navodno sigurno promijeniti trenera. Novinar Chiringuito TV-a otkrio je da je Florentino Perez odlučio da će momčad sljedeće sezone voditi Jurgen Klopp i nikakav Arbeloin rezultat to ne može promijeniti.
'Sve je potpisano i dogovoreno', objavio je Gallardo što se treba uzeti s dozom rezerve.
Naime, Klopp je nedavno demantirao bilo kakve dogovore i kontakte s Realom te i dalje nije želio govoriti previše o nastavku karijere. Nijemac je iz Liverpoola otišao u ljeto 2024. i otad je bez posla.