Fede Valverde hat-trickom razbio City, golijada između PSG-a i Chelseaja

Iako Real nije mogao računati na brojne svoje važne igrače i premda je prethodno igrao vrlo loše u domaćem prvenstvu, opet je u Ligi prvaka izvukao ono najbolje od sebe i prilično se približio ukupnoj pobjedi protiv velikog rivala i četvrtfinalu.

Od početka susreta Manchester City se nametnuo na Santiago Bernabeu stadionu, ali dok su gosti dominirali posjedom i bili u stalnoj pripremi da na pravi način zaprijete za to je vrijeme Real zabijao. Točnije, radio je to na majstorski način Urugvajac Valverde.

Poveo je Real u 20. minuti nakon odlične duge lopte i asistencije vratara Courtoisa. Još je bolje loptu primio Valverde i odmah je poslao prema naprijed. Gostujući vratar Donnarumma je pokušao prvi doći do lopte, ali ga je Valverde zaobišao i zabio za 1-0.

Samo sedam minuta kasnije Urugvajac je lijepo naciljao suprotni kut za 2-0, dok je u 42. postigao najljepši pogodak od sva tri. Maestralno je obavio primanje, prevario sve oko sebe, prebacio loptu preko Guehija i poslao u mrežu za ogromno slavlje Realovih navijača.

U nastavku se situacija na terenu nije posebno promijenila. Manchester City je pleo mrežu i pokušavao, dok je Real bio konkretan. Sjajnu šansu za 4-0 Madriđani su imali u 58. minuti. Dosuđen je jedanaesterac za Real, ali je Vinicius Junior bio relativno nonšalantan pri izvođenju te je njegov udarac zaustavio Donnarumma.

U drugom poluvremenu najbolje su šanse za goste propustili Doku i Semenyo, a najbolja je bila ona u 75. minuti kada je O'Reilly pucao iz blizine, ali je maestralno nogom reagirao Courtois i onemogućio siguran pogodak. Do kraja se rezultat više nije mijenjao te je velika madridska fešta mogla početi.

Real je ovu utakmicu odigrao bez brojnih važnih igrača pa su tako izvan stroja zbog ozljeda Mbappe, Bellingham, Rodrygo, Eder Militao… Zbog ozljeda niti ovaj put za sastav Manchester Cityja nisu konkurirali hrvatski reprezentativci Joško Gvardiol i Mateo Kovačić.

Aktualni europski prvak PSG na svom je stadionu stekao tri gola prednosti protiv Chelseaja pobjedom 5-2.

Dva puta je PSG vodio, ali se isto toliko puta Chelsea vraćao iz rezultatskog minusa. Prvo je Barcola u 10. minuti doveo Parižane u vodstvo, ali je potom Gusto izjednačio u 28. minuti kada je provukao loptu ispod domaćeg vratara Safonova koji je mogao i bolje reagirati.

U 40. minuti je bljesnuo kontranapad PSG-a, a Dembele je bio precizan i pogodio za 2-1. Vodio je domaćin do 57. minute kada je Fernandez bio strijelac za goste i 2-2. U završnici su Parižani ipak stisnuli gas i postigli tri pogotka koja su im odškrinula vrata prema četvrtfinalu. Prvo je Vitinha u 74. dao gol za 3-2, a potom je dva pogotka postigao Kvaratškelia, u 86. i 94. minuti, za na kraju veliku pobjedu od 5-2.