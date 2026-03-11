Navijači Cityja napali Guardiolu nakon debakla protiv Reala: Dvije odluke im nisu jasne

Sponzor rubrike
Sponzor rubrike
Pep Guardiola našao se na meti kritika nakon teškog poraza Manchester Cityja od Real Madrida (3:0) u prvoj utakmici osmine finala Lige prvaka na Santiago Bernabéuu. Engleski prvak doputovao je u Madrid s velikim ambicijama, ali večer je završila pravim debaklom.
Real je, iako bez nekoliko važnih igrača, dominirao od prve minute. Federico Valverde zabio je hat-trick već prije odlaska na odmor i praktički riješio utakmicu.
Nakon susreta posebno su se na udaru našle dvije Guardiolaine odluke – uvođenje Marca Guehija i Antoinea Semenya u početnu postavu.
Obojica su ove zime stigla u Manchester City, a upravo na Bernabéuu upisali su svoje prve nastupe u Ligi prvaka. Međutim, pod pritiskom velike pozornice nisu se snašli, što su brojni navijači i analitičari brzo primijetili.
Na društvenim mrežama mnogi su tvrdili da Guardiola nije smio riskirati s igračima bez iskustva u najelitnijem europskom natjecanju.
'Guehi i Semenyo nikada prije nisu igrali u Ligi prvaka. Nisu spremni za ovu razinu. City je morao dovesti igrače s iskustvom u ovom natjecanju', napisao je jedan navijač.
Drugi su bili još oštriji.
'Dati im debi u Ligi prvaka baš na Bernabéuu bila je pogrešna odluka', poručili su.
Teška večer za Cityjevu obranu
Posebno težak susret imao je Guehi, koji je dobio mnogo kritika zbog nesigurnih reakcija u obrani. U dvobojima na tlu dobio je samo jedan od šest duela, a protivnici su ga nekoliko puta lako prošli.
Semenyo, s druge strane, gotovo da nije uspio utjecati na igru u napadu i rijetko je dolazio u priliku povezati se s Erlingom Haalandom.
City čeka gotovo nemoguća misija
Unatoč svemu, Guardiola i njegova momčad još nisu bez šansi. Pred njima je uzvratna utakmica na Etihadu u kojoj će morati nadoknaditi tri pogotka zaostatka.
Prije ovog poraza Manchester City bio je u nizu od 11 utakmica bez poraza, ali sada će morati pronaći gotovo savršenu izvedbu kako bi izborio prolazak u četvrtfinale.
City se može tješiti činjenicom da je već jednom uvjerljivo pobijedio Real Madrid – 2023. godine slavio je s 4:0 na putu do osvajanja Lige prvaka i povijesne trostruke krune.
Sada će im za prolaz trebati nešto slično.