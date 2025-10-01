Bjelovar objavio kad će biti gotov novi velebni stadion. 'Prva HNL, stižemo!'

veliki projetk

Gradonačelnik Bjelovara Dario Hrebak objavio je na Facebooku projekciju novog stadiona i sve detalje o njegovoj izgradnji.

Hrebak je napisao da je glavni projekt Arene Bjelovar gotov i da će novi stadion u tom gradu primati 5040 gledatelja uz 140 mjesta u svečanoj loži.

'Zadovoljavat će sve uvjete za igranje domaćih i međunarodnih utakmica, a vrijednost projekta je deset milijuna eura od čega je 45 posto financirano iz HBOR-a', napisao je Hrebak.

Dodao je da će se uz stadion graditi i dvorana za malokalibarsku pušku za bjelovarskog olimpijca Mirana Maričića i njegove kolege, a dvorana će se nalaziti ispod jedne od tribina.

Granja stadiona trebala bi početi u ožujku, a planirani dovršetak je u kolovozu 2027. godine. Hrebak je objavu završio s 'Prva HNL, stižemo!', čime je najavio i uspon lokalnog nogometnoga kluba u hrvatskoj nogometnoj piramidi.

Bjelovar se trenutačno natječe u 2. NL (treći rang), a duguročni plan kluba je da, jednog dana, zaigra i u SHNL-u.

Sažeci Hrvatske nogometne lige

