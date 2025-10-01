Bjelovar objavio kad će biti gotov novi velebni stadion. 'Prva HNL, stižemo!'

Hrebak je napisao da je glavni projekt Arene Bjelovar gotov i da će novi stadion u tom gradu primati 5040 gledatelja uz 140 mjesta u svečanoj loži.

'Zadovoljavat će sve uvjete za igranje domaćih i međunarodnih utakmica, a vrijednost projekta je deset milijuna eura od čega je 45 posto financirano iz HBOR-a', napisao je Hrebak.

Dodao je da će se uz stadion graditi i dvorana za malokalibarsku pušku za bjelovarskog olimpijca Mirana Maričića i njegove kolege, a dvorana će se nalaziti ispod jedne od tribina.