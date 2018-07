Bjelica zaprijetio igračima: Tko ne može u ovakvoj utakmici, ne treba biti u Dinamu

Trener Dinama Nenad Bjelica bio je razočaran tek osvojenim bodom na Maksimiru protiv Rudeša ovog petka, no nada se da je momčad nešto naučila iz ovog posrtaja...

'Mi smo prespavali prvo poluvrijeme i to je ono što me zabrinjava. Ne možete ući u utakmicu u 46. minuti, a mi smo to napravili. Kad to napraviš, ono što trebaš zabiti ne zabiješ i neće te ni sreća poljubiti. Na kraju barem bod da ne bude baš katastrofalan osjećaj, ali izgubili smo velika dva boda,' izjavio je Nenad Bjelica nakon susreta pa poslao prijetnju onima koji se nisu snašli na terenu:

'Mi imamo jako puno igrača. Moramo vidjeti tko je za Dinamo, a tko nije za Dinamo. Ako igrači ne mogu igrati u ovakvoj utakmici, onda ne trebaju ni biti u Dinamu. Ja mislim da oni imaju svi dovoljno kvalitete, to je pokazalo drugo poluvrijeme, ali pristup u prvom je bio jako loš.'