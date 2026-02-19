KONFERENCIJSKA LIGA

Bivši Dinamov trener napravio senzaciju u play-offu Konferencijske lige

A.H.

19.02.2026 u 21:12

Sandro Perković
Sandro Perković Izvor: Pixsell / Autor: Marko Lukunic/PIXSELL
Armenski Noah ostvario je jednu od najvećih pobjeda u svojoj povijesti u europskim natjecanjima – u prvom susretu play-offa Konferencijske lige pobijedio je nizozemski AZ Alkmaar s 1:0.

Ovaj iznenađujući rezultat u 1. kolu nokaut faze u Jerevanu potpisao je domaći nogometni kolektiv kojim dirigira hrvatski trener Sandro Perković, bivši trener Dinama.

Na stadionu Vazgen Noah je nadigrao favorizirani nizozemski sastav i ostvario prednost pred uzvrat u Alkmaaru. Jedini pogodak na utakmici postigao je Hovhannes Hambardzumyan u 53. minuti, što se pokazalo ključnim za ukupni trijumf domaće momčadi.

Perković je u Noah stigao u srpnju. Krajem prošle godine na osam utakmica je vodio Dinamo, a prije toga je bio trener latvijske Rige, austrijskog Ilzera i ciparskog Akritasa.

Uzvrat u Nizozemskoj je idućeg četvrtka.

Sažeci Hrvatske nogometne lige

