Bivši Dinamov trener napravio senzaciju u play-offu Konferencijske lige

Ovaj iznenađujući rezultat u 1. kolu nokaut faze u Jerevanu potpisao je domaći nogometni kolektiv kojim dirigira hrvatski trener Sandro Perković, bivši trener Dinama.

Na stadionu Vazgen Noah je nadigrao favorizirani nizozemski sastav i ostvario prednost pred uzvrat u Alkmaaru. Jedini pogodak na utakmici postigao je Hovhannes Hambardzumyan u 53. minuti, što se pokazalo ključnim za ukupni trijumf domaće momčadi.

Perković je u Noah stigao u srpnju. Krajem prošle godine na osam utakmica je vodio Dinamo, a prije toga je bio trener latvijske Rige, austrijskog Ilzera i ciparskog Akritasa.

Uzvrat u Nizozemskoj je idućeg četvrtka.