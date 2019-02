'Bili' stižu na Rujevicu; evo gdje možete gledati 152. Jadranski derbi Rijeke i Hajduka

Rijeka danas u 21. kolu Hrvatski Telekom Prve lige pred svojim navijačima dočekuje Hajduk (Rujevica, 15 sati, Arenasport 3). Trener domaćih Igor Bišćan ima velikih problema s ozljedama, nedostaje mu čak osam igrača, a Hajduk je u naletu, povezao je dvije pobjede

U sjeni razmirica vodstva kluba i navijača, momčad je nizom uspjeha stigla do diobe druge pozicije na prvenstvenoj tablici i do polufinala Kupa gdje Bišćanovu momčad čeka Inter kojeg je Rijeka deklasirala prošle nedjelje u Zaprešiću. Nakon podjele bodova sa Slaven Belupom u Koprivnici i neočekivanog domaćeg poraza od Gorice, bila je to prva pobjeda Rijeke u novoj kalendarskoj godini. Silno je bila potrebna ta pobjeda Bišćanu za popravak atmosfere pred derbijem s Hajdukom, no situacija u klubu daleko je od idealne i glede izostanaka zbog brojnih ozljeda koje su zadesile ključne igrače momčadi.

Bišćan se prilikom najave susreta osvrnuo na problem brojnih izostanaka.

'Neće biti jednostavno sastaviti momčad, no on onog čime raspolažemo morat ćemo sastaviti najbolje. Nećemo kukati, trebamo izgurati ovo razdoblje. Nije ugodno, no ovakve se stvari ponekad događaju. Ovo je posebna utakmica za nas i naše navijače. Jadranski su derbiji najčešće jako zanimljivi i uzbudljivi, ali i zahtjevni. Sigurno će tako biti i u ovoj utakmici. Na nama je da pred našom publikom pokažemo kvalitetu i iznimnu želju. Moramo to učiniti ukoliko želimo doći do pozitivnog rezultata. Hajduk je dobar, puno drugačiji nego što je bio. Spremiti ćemo se i sasvim će sigurno biti zanimljivo', kazao je trener Rijeke, a prenosi Dvoznak.com.