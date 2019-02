Ovaj je klinac nova zvijezda Rome, ali u Italiji svi pričaju samo o njegovoj majci; uvjerite se sami

Nicolo Zaniolo (19) u utorak je pomeo konkurenciju, zabio je dva gola u prvoj utakmici osmine finala Lige prvaka u kojoj je njegova Roma pobijedila Porto 2:1. Postao je tako najmlađi talijanski nogometaš koji je zabio dva gola u jednoj utakmici nokaut faze Lige prvaka...

Nicolo Zaniolo je s 19 godina i sedam mjeseci starosti zabio dva gola Portu, prvi su mu to golovi u Ligi prvaka uopće, a time je postao najmlađi talijanski nogometaš koji je to ostvario.

'Nevjerovatna noć za mene, nikada nisam očekivao ovakvo nešto. Slaviti gol s navijačima je nešto fantastično, ne mogu to opisati. Nadam se da ću ubrzo ponoviti', rekao je skromni Zaniolo nakon važne 2:1 pobjede njegove Rome protiv Porta na Olimpicu.

Zaniolo je inače prošao omladinske škole Fiorentine i Virtus Entelle. Zanimljivo, u Fiorentini su ga 2016. godine odbili jer je bio - prenizak. Kao da su 'učili' od Hajdukovih kratkovidnih skauta u omladinskoj školi koji su svojedobno odbili Luku Modrića . Jer, Nicolo je porastao do 185 centimetara i još se uvijek razvija, kako fizički, tako i igrački. Nakon svega Nicolo je stigao u Inter gdje je s juniorskom momčadi osvojio naslov prvaka i bio najbolji strijelac prvenstva.

Atraktivna gospođa u najboljim godinama, očito ljubiteljica tetovaža , doslovno je zapalila društvene mreže. Gospođa Francesca jako drži do sebe i izgleda fantastično, nemoguće je to previdjeti, a u ovom trenutku ima više obožavatelja od svog sina. I da, na početku su navijači mislili kako je Francesca - koja mora se priznati izgleda mladoliko - u stvari njegova djevojka!

No, Francesca Costa sretno je udana, suprug Igor Zaniolo bivši je nogometaš, igrao je među ostalim za Speziju, Cosenzu, Messinu i Genou, kao i njegovi klubovi seljakao se iz Serie A u Serie B i nazad, a ponekad i do Serie C. Igor i Francesca imaju dvoje djece, kćerku Benedettu i sad već planetarno poznatog sina, junaka Rima Nicolu.