Bezobrazni napad na Cro Copa; hrvatski borac nije izdržao pa jasno zaprijetio...

Meč između Mirka Cro Copa Filipovića i Royja Nelsona, koji je dogovoren za 25. svibnja na Bellator 200 priredbi u Londonu, dobio je neočekivanu žestoku verbalnu uvertiru u kojoj je Amerikakanc optužio našeg borca za korištenje dopinga, a hrvatski gladijator mu je ubrzo odgovorio

'Iznenadio sam se kada su mi rekli da ću se boriti protiv Cro Copa. Trebao sam se boriti protiv Rampagea, no on je odbio borbu pa su kontaktirali Cro Copa. Ja sam uvijek za revanše, tražim ih kroz cijelu moju karijeru. Nažalost, nisam ih dobio, ali zato mi je drago pružiti nekome drugom priliku', otkrio je motiv prihvaćanja ove borbe.

Od posljednjeg puta kada su se susreli je prošlo šest i pol godina, a Filipović djeluje kako da nije nimalo pao u kvaliteti svojih nastupa. Nelson je toga svjestan, no nije siguran da je Filipović to sve postigao prirodnim i legalnim putem.

'Mislim kako je Cro Cop definitivno napredovao posljednjih godina, no mislim da se vratio na posebne suplemente, bolje suplemente od uobičajenih. Kroz cijelu moju borilačkui karijeru, jedini razlog zašto su se ljudi htjeli boriti protiv mene ili su vjerovali da me imaju šanse pobijediti, je zbog toga što su bili na nečemu. To je nešto protiv čega nekada ne možeš. Uostalom, moj je posao boriti se protiv onoga protiv koga moj poslodavac želi da se borim,' govorio je Nelson, a prenosi Fight Site.