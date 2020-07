Barcelona se remijem od Atletica udaljila od naslova prvaka, a španjolski mediji se nakon toga žestoko okomili na Ivana Rakitića: Bio je nevidljiv!

Marca i AS nisu štedjeli Ivana Rakitića koji nije ostavio pretjerano dobar dojam na utakmici s Atletico Madridom

Barcelona je u derbiju 33. kola španjolske La Lige remizirala s Ateltico Madridom 2:2 i tako si zakomplicirala situaciju u borbi za naslov prvaka. Katalonci su sada drugi sa 70 osvojenih bodova, dok je ispred njih Real Madrid s jednim bodom više i utakmicom manje. Jasno je da je Barca novim remijem Realu širom otvorila vrata za put prema naslovu prvaka.

Španjolski mediji jednog od glavnih krivaca za remi s Atleticom pronašli su u našem Ivanu Rakitiću kojeg je trener Setien zamijenio prvog, još u 63. minuti, kada je Atletico izjednačio na 2:2.

'Hrvat uopće nije bio prisutan na utakmici. Bio je loše postavljen s malo rješenja u obrani i još manje u napadu. Jedina njegova akcija vrijedna spomena bila je kada je uzeo loptu i pucao iz daljine, no to je Oblak lako obranio. Rakitić nije bio na razini iz prethodnih utakmica i logično je da je prvo zamijenjen', nije ga štedio AS.