Barcelona pobjegla Realu na sedam bodova, pogledajte golove

Teže od očekivanog nogometaši Barcelone su na Camp Nou svladali Osasunu u 16. kolu španjolske La Lige, domaći sastav je slavio s 2:0.
Gosti iz Pamplone su odolijevali sve do 70. minute kada je na loptu, na vrhu šesnaesterca, natrčao Raphinha i pospremio je u mrežu za veselje domaćih navijača. Da se ne dogodi drama u samoj završnici pobrinuo se ponovno Raphinha, brazilski nogometaš je pogodio u 86. minuti za konačnih 2:0.
Barcelona sada ima 43 boda, odnosno, čak sedam više od drugoplasiranog Reala, ali Madriđani imaju utakmicu manje. Osasuna je ostala na 16. mjestu ljestvice, a hrvatski napadač Ante Budimir za goste je ove subote igrao do 65. minute.