Bad Blue Boysi ispred Zvezdinog stadiona razvili transparent s emotivnom porukom

Na današnji dan prije 29 godina, točnije 13. 5. 1990., na Maksimirskom stadionu trebala se igrati utakmica između Dinama i Crvene zvezde. No, nakon provokacije Zvezdinih navijača Delija i podrške koju su imali od tadašnje milicije, Bad Blue Boysi žestoko su krenuli u obranu napadnutih navijača na jugu

'U tom trenutku nisam bio sam. I puno se ljudi u Hrvatskoj poistovjetilo sa mnom. Ja sam bio samo tek jedan od tri ili pet tisuća mladića koji su mislili isto. Jedino što sam ja bio desetka Dinama, kapetan i mlada zvijezda momčadi. Nisam napravio ništa više ili manje od ostalih toga dana na stadionu. Do tada smo živjeli u strogom režimu, gotovo paklu. A sve to je bila naša velika volja za slobodom. Bih li to ponovio? Uvijek.', prije nešto više od godinu dana rekao je u intervjuu za brazilski Globo Zvonimir Boban, bivši kapetan hrvatske nogometne reprezentacije, a danas jedan od glavnih asistenata prvog čovjeka Fife Giannija Infantina.

Zvonimr Boban, uz Vjeku Škrinjara i Josipa Kužea bio je jedan od onih koji su se u tim dramatičnim trenucima usudili stati ispred milicjskih pendreka, zbog čega su stekli i takvo poštovanje među navijačima.

U navijačkim neredima zbog kojih se utakmica između Dinama i Zvezde nikad nije doigrala, sudjelovali su Bad Blue Boysi, koji su se osim na Delije okomili i na tadašnje 'milicajce'.

Naravno, u redovima zagrebačkih navijača s ponosom se sjećaju te nedjelje, a ovog su 13. svibnja usred Beograda, i to ispred Zvezdine 'Marakane' razvili transpaerent 'Za sve one kojih nema' te odgovorili Delijama na nedavnu provokaciju kada je netko od simpatizera beogradskog kluba nalijepio naljepnicu njihove navijačke skupine na rasvjetni stup.