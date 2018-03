Boban se prisjetio trenutka kada je udario milicajca: Učinio bih to opet

Bivši kapetan hrvatske nogometne reprezentacije, a danas jedan od glavnih asistenata prvog čovjeka Fife Giannija Infantina, Zvonimir Boban, dao je veliki intervju za brazilski Globo Esporte

'U tom trenutku nisam bio sam. I puno se ljudi u Hrvatskoj poistovjetilo sa mnom. Ja sam bio samo tek jedan od tri ili pet tisuća mladića koji su mislili isto. Jedino što sam ja bio desetka Dinama, kapetan i mlada zvijezda momčadi. Nisam napravio ništa više ili manje od ostalih toga dana na stadionu. Do tada smo živjeli u strogom režimu, gotovo paklu. A sve to je bila naša velika volja za slobodom. Bih li to ponovio? Uvijek.'

Jugoslavija je oduvijek imala sjajne igrače, osvojili ste i Svjetsko prvenstvo 1987. godine u Čileu. No što je toj zemlji nedostajalo da osvoji i Svjetsko prvenstvo?

'Teško pitanje. Mi smo bili blizu tome s Hrvatskom 1998. godine u Francuskoj, a u povijesti su vjerojatno postojale i generacije koje su bile bolje od nas. No mi smo u pravom trenutku imali domoljubni naboj, veliku odgovornost prema svom narodu koji je u ratu pretrpio toliko toga. Imali smo veliko zajedništvo, bili smo više od obične momčadi, no imali smo i jako dobre igrače.'

Dao je Boban i jedan važan savjet. Ne samo Hrvatskoj, nego i ostalim tzv. malim reprezentacijama.

'Nije lako osvojiti Svjetsko prvenstvo. A problem kod malih momčadi, koji mi nismo imali 1998. godine, jest što se nakon uspješnog prvog kruga znaju previše opustiti u nokaut fazi. Tada pomisle kako su već napravili velike stvari, ne razmišljaju o konačnom cilju. Velike momčadi ne razmišljaju tako, oni se odmah spremaju za sljedećeg suparnika.'

Bobanovu lakoću pokreta teško je ponoviti. Ali, kaže, ima igrača koji mu se jako sviđaju po stilu igre.

'Ne, ne gledam na to tako. Ima puno igrača koji mi se sviđaju, ali ne mislim da podsjećaju na mene. Tko mi se sviđa? Lionel Messi je s drugog planeta, Neymar se sjajno razvio u Barceloni, Cristiano Ronaldo je također pravi fenomen. Mbappé može puno napredovati i postati prava zvijezda, a tu je i Modrić. Ne zato što je Hrvat, već je vrhunski igrač, on drugačije vidi samu igru.'