engleska liga

Arsenal preokretom do pobjede u gostima kod Newcastlea

I.Ž./Hina

28.09.2025 u 20:29

Newcastle Arsenal
Newcastle Arsenal Izvor: EPA / Autor: GARY OAKLEY
Bionic
Reading

U drugom od dva nedjeljna dvoboja 6. kola engleske Premier lige nogometaši Arsenala su preokretom došli do pobjede 2:1 protiv Newcastle Uniteda gostujući na St. James' Parku.

Sva tri gola postignuta su glavom. Newcastle je poveo u 34. minuti, a strijelac je bio njemački napadač Nick Woltemade, kojem je to drugi gol od ovoljetnog dolaska među Svrake.

vezane vijesti

Izjednačujući gol za gostujuću momčad postigao je španjolski reprezentativac Mikel Merino u 84. minuti, a pobjedu Topnicima donio je brazilski branič Gabriel u šestoj minuti sučevog dodatka, nakon udarca iz kuta.

Arsenal je tijekom cijelog dvoboja bio bolja i opasnija momčad te je zasluženo došao do tri boda. Newcastle je bio u igri za pobjedu, a potom za jedan bod prvenstveno zahvaljujući svom golmanu Nicku Popeu koji je imao više odličnih intervencija, a kod oba gola je bio nemoćan.

U prvom nedjeljnom dvoboju Aston Villa je preokretom došla do prve pobjede u novoj sezoni Premier lige svladavši pred svojim navijačima londonski Fulham 3:1. Gosti su poveli u 3. minuti, golom Raula Jimeneza, a potom je uslijedio preokret domaće momčadi za koju su strijelci bili Ollie Watkins (37), John McGinn (49) i Emiliano Buendia (51).

Liverpool je unatoč subotnjem porazu kod Crystal Palacea ostao na vodećoj poziciji s 15 bodova, dva više od drugoplasiranog Arsenala. Newcastle je u šest nastupa skupio isto toliko bodova i nalazi se na 15. mjestu, dok je Aston Villa s istim brojem bodova na 16. poziciji.

Tablice omogućuje Sofascore

vezane vijesti

Sažeci Hrvatske nogometne lige

preporučujemo

Pratite nas na društvenim mrežama

Najbitnije od bitnog

Newsletter tportala donosi tjedni pregled najbitnijih vijesti

tportal
STUDIO HNL

STUDIO HNL

Jeličić: Nedostaje mu osobnosti. Mislim da nema dovoljno samopouzdanja
RIJEČ TRENERA

RIJEČ TRENERA

Kovačević sretan zbog pobjede, ali i priznao: Izmjene koje su ušle, nije to bilo po mom guštu
veliko nezadovoljstvo

veliko nezadovoljstvo

Razočarani Mario Carević o suđenju: Tu smo da kimamo glavom i pokunjeni idemo dalje

najpopularnije

Još vijesti