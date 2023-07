Ante Ćorić iznenadio priznanjem koji su ga hrvatski klubovi htjeli

ZNA SE TKO JE THE BEST

'Bilo je i više opcija, ali meni je to posao, volim nogomet, ali sve se to svodi na posao. Na primjer da igram za Rudeš, igrat ću svim srcem, ali navijat ću za Dinamo. Nije iz Hajduka bilo ništa konkretno, bilo je priče, ali nisam uopće o tome htio razgovarati. Prvo radi sebe, a onda radi ljudi koji me vole i cijene to što toliko volim Dinamo kao što ga i oni vole, ne znam kako bi mogao razočarati sebe i druge i ne shvaćam kako je to nekad netko mogao napraviti', rekao je Ćorić.

Dodao je kako su mu se iz Hajduka javljali više puta.

'Otići u rivalski klub poput Rijeke ili Hajduka mi je nezamislivo. U dva navrata su zvali, otac mi je prenio informaciju, ali rekao sam kako volim Dinamo i kako to ne dolazi u obzir'.