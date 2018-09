[ANKETA] Je li Luka Modrić sada najveći hrvatski sportaš svih vremena?

Kapetan hrvatske nogometne reprezentacije Luka Modrić 2018. godinu zauvijek će upamtiti jer je osvojio gotovo sve što se može. Nakon što je s Real Madridom osvojio četvrtu titulu prvaka Europe u posljednjih pet godina briljirao je u dresu Hrvatske, koju je odveo do finala Svjetskog prvenstva. Zatim su stigle individualne nagrade; proglašen je najboljim igračem Svjetskog prvenstva u Rusiji, da bi godinu zaokružio dvama vrijednim individualnim priznanjima, proglašen je najboljim igračem Europe po izboru Uefe i svijeta u izboru Fife. U našoj anketi pitamo vas je li Luka Modrić ovim uspjesima postao najveći hrvatski sportaš svih vremena?

Otprije je poznato kako je 33-godišnji Luka Modrić na putu do svjetskog vrha prošao u pravom smislu križni put. Kao dječak je odrastao na velebitskom kamenu i kršu, gdje je napravio prve nogometne korake. Kraj u kojem je Modrić odrastao, u mjestu Zaton Obrovački na obroncima Velebita, ostavlja bez daha. Nedaleko od mjesta Modrići, otkuda njegova obitelj vuče podrijetlo, prolazila je stara cesta prema Svetom Roku koja je povezivala mediteranski i kontinentalni dio Hrvatske. Djed Luka, po kojem je nogometni virtuoz dobio ime, radio je na održavanju spomenute ceste koja je povezivala Dalmaciju i Liku. U prosincu 1991., kada je srpska patrola mučki ubila rafalima njegova djeda Luku dok je u tor tjerao koze i ovce, maleni plavokosi dječak je na svojoj koži shvatio što znači – borba za preživljavanje. Ukratko, srpske paravojne postrojbe provodile su teror nad Hrvatima koji nisu uspjeli pobjeći iz tog kraja. I oduzele mu zauvijek djeda koji mu je bio najveći uzor.

Nogomet je počeo trenirati u Zadru, u kojem je s obitelji godinama živio kao izbjeglica, a samo igrom slučaja završio je u zagrebačkom Dinamu te je vrlo brzo postalo jasno da je zvijezda rođena.

'Kada sam počeo igrati nogomet, imao sam snove, no sve ovo ih je nadmašilo. Nisam mogao ni zamisliti ovako nešto. Nemam dovoljno riječi da bih opisao sve ovo', priznao je Modrić. U godinama koje su uslijedile postao je zvijezda Dinama, Tottenhama te naravno Real Madrida, s kojim je četiri puta pokorio Europu, a konačna potvrda njegove vrijednosti stigla je na Svjetskom prvenstvu, na kojem je briljirao i ušao među besmrtnike. Proglašen je najboljim igračem Svjetskog prvenstva u Rusiji, a nakon toga i najboljim igračem Europe u izboru Uefe i svijeta u izboru Fife. Mnogi će reći - bolje nije moglo. 'Ovo je velika čast, te me čini jako sretnim. Naporno sam radio da bih bio ovdje gdje sam sada. To je dio mog karaktera, uvijek želim napredovati. Ova je sezona bila čudesna, najbolja u mojoj karijeri. Da sam mogao poželjeti nešto ove godine, bolje ne bih mogao. S Real Madridom sam osvojio puno stvari, a s reprezentacijom sam došao do finala Svjetskog prvenstva. Nakon toga i ove individualne nagrade... Ovo je nezaboravna godina', iskren je bio Modrić u razgovoru za klupsku televiziju Real Madrida.

No uporan kakav jest te zahvaljujući 'kamenim genima' iz velebitskog krša Luka tu ne misli stati. Uvjeren je kako može trajati još neko vrijeme na ovoj razini… 'Naporno treniram kako bih mogao osvajati naslove s Real Madridom. Premda imam 33 godine, čini se da svake godine postajem bolji. Osjećam se jako dobro. Bolje nego što sam očekivao. Očekujem kako ću na ovoj razini nastaviti igrati još dvije ili tri godine te nastaviti osvajati trofeje s Real Madridom i reprezentacijom', kazao je Modrić.

Iako Modrićeva karijera još traje, ipak se postavlja pitanje je li karijerom koju ima iza sebe te momčadskim i individualnim priznanjima već sada postao najveći hrvatski sportaš svih vremena?

Naravno da na takvo pitanje nema egzaktnog odgovora i da je jako teško odabrati najboljeg Hrvata svih vremena. Pogotovo ako se uspoređuju individualni i ekipini sportovi. Primjerice, za mnoge Hrvate najveći hrvatski sportaš svih vremena jest boksač Mate Parlov, koji je bio svjetski i europski prvak, i to u amaterskom i u profesionalnom boksu. Ako tome dodamo da je bio olimpijski pobjednik i osmerostruki prvak Jugoslavije, onda je jasno da je njegova karijera savršena.

No, isto tako, za mnoge Hrvate to je Goran Ivanišević, tenisač koji će ostati upamćen po osvajanju Wimbledona 2001. godine, najvećeg teniskog turnira na svijetu, i to kao 125. igrač svijeta s pozivnicom organizatora. Za velik dio Hrvata još uvijek je najveća svih vremena Janica Kostelić, skijašica koja je u relativno kratkoj skijaškoj karijeri do 25. godine života između ostalog tri puta bila pobjednica Svjetskog kupa, osvojila je pet zlatnih medalja na svjetskim prvenstvima i čak šest medalja na Olimpijskim igrama (četiri zlatne i dvije srebrne medalje). Za ljubitelje rukometa među najveće Hrvate svih vremena spada svakako Splićanin Ivano Balić, koji je u svoje vrijeme bio najbolji rukometaš svijeta i svakako jedan od najzaslužnijih za svjetsko i olimpijsko zlato. Za one nešto starije to je svakako Patrik Ćavar koji osim olimpijskog zlata 1996. i tri titule klupskog prvaka Europe ima pregršt individualnih priznanja, a slovio je i kao najsvestraniji rukometaš svih vremena, onaj 'koji je pomakao granice.' Za ljubitelje košarke u kategoriju najvećih svih vremena svakako ulaze Krešo Ćosić, Dražen Petrović i Toni Kukoč. Sve olimpijske, svjetske i europske medalje te klupske trofeje teško je nabrojati. Ali ono po čemu su ovi igrači posebni jest činjenica da su uvijek bili ispred svog vremena i kako su postali igrački uzori mnogih budućih košarkaških zvijezda iz cijelog svijeta. Petrović je pokazao svijetu da igrači iz Europe uspješno mogu igrati u NBA ligi, a Toni Kukoč je nešto kasnije – zahvaljujući Draženu, koji je svim Europljanima otvorio put do uspjeha - dobio status zvijezde u možda najvećoj momčadi svih vremena, Chicago Bullsima predvođenima Michaelom Jordanom.