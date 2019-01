Ajax poveo a onda doživio najteži poraz u posljednjih 55 godina

U najvećem derbiju nizozemskog nogometa Feyenoord je u Rotterdamu pobijedio Ajax sa 6:2 ostvarivši najveću pobjedu u 'De Klassiekeru' u posljednjih 55 godina.

Bila je to sjajna utakmica u kojoj je već u prvom poluvremenu palo pet golova, a potom još tri u nastavku.

Ajax je poveo u osmoj minutu golom Lassea Schonea, no domaćin je vrlo brzo okrenuo rezultat golovima Jensa Toornstre (16) i Stevena Berghuisa (31). Izjednačio je Hakim Ziyech u 33. minuti, no Feyenoord je prije odlaska na odmor stigao do novog vodstva golom Robina van Persieja u 42. minuti.

U nastavku susreta Feyenoord je zabio još tri pogotka za uvjerljivu pobjedu, a strijelci su bili Van Persie (56), Trinidad Vilhena (75) i Yassine Ayoub (84).

Bila je to najuvjerljivija Feyenoordova pobjeda u 'De Klassiekeru' nakon 1964. godine i pobjede 9:4.

Na ljestvici vodi PSV Eindhoven sa 52 boda, Ajax ima 47, a Feyenoord 39 bodova.