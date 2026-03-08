Adriano Jagušić 'zacementiran' na klupi Panathinaikosa

Naime, Jagušić je početko veljače stigao u Panathinaikosovo dvorište, ali zasad je, u sedam utakmica koliko su Zeleni igrali u tom periodu, skupio tek dva mizerna nastupa, odnosno sve zajedno 20 minuta.

Niti ove nedjelje, u pobjedi Paoa kod Levadiakosa 4:1, Jagušić nije dobio priliku, već je cijeli ogled odgledao s klupe za rezervne igrače.