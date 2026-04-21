nevjerojatna priča

Prije 10 godina su izveli jedno od najvećih čuda u povijesti, večeras ih je Jakirović poslao u treću ligu

S.Č.

21.04.2026 u 23:24

Sergej Jakirović
Sergej Jakirović Izvor: EPA / Autor: ANTONIO BAT/EPA
Bionic
Reading

Sponzor rubrike

Sponzor rubrike

Sponzor rubrike

Sponzor rubrike

U samoj završnici sezone Championshipa gledamo pravu dramu, a utakmica između Leicester Cityja i Hull Cityja (2:2) donijela je ogroman preokret u borbi za vrh i dno ljestvice. Dok se momčad Sergeja Jakirovića bori za mjesto u doigravanju za Premier ligu, Leicester je doživio jedan od najtežih padova u svojoj povijesti.

Nekadašnji prvak Engleske sada je i matematički ispao u treći rang, samo dvije sezone nakon što je bio dio elite.

Leicesterov pad koji boli

Priča o Leicesteru dobila je još jedan bolan nastavak. Klub koji je 2016. šokirao svijet osvajanjem Premier lige sada je ispao u League One.

U samo dvije sezone ‘Lisice’ su prošle put od elitnog razreda do treće lige, što ovaj remi čini još gorčim za domaćine, koji su trebali pobjedu kako bi ostali u igri.

Preokret, crveni karton i povratak Hulla

Hull je bolje otvorio utakmicu i poveo u 18. minuti pogotkom Liama Millara, s minimalnom prednošću otišao na odmor i djelovao kontrolirano.

No, početak drugog poluvremena donio je potpuni preokret. Leicester je u razmaku od samo dvije minute okrenuo rezultat - Jordan James zabio je iz jedanaesterca u 52. minuti, a Luke Thomas ubrzo donio vodstvo.

U tim trenucima stvari su se dodatno zakomplicirale za goste. Sergej Jakirović dobio je drugi žuti karton i morao napustiti klupu, a činilo se da Hull gubi kontrolu nad utakmicom.

Ipak, ‘Tigrovi’ su se vratili. Oliver McBurnie u 63. minuti zabija za 2:2 i vraća nadu svojoj momčadi.

Sve je otvoreno do kraja

Hull je ovim remijem produžio niz bez pobjede na pet utakmica i ispao iz zone doigravanja. Dva kola prije kraja nalazi se na sedmom mjestu, bodovno izjednačen sa šestoplasiranim Wrexhamom, koji ima bolju gol-razliku.

U završnici sezone Jakirovićevu momčad čekaju gostovanje kod Charltona i domaći dvoboj protiv Norwicha, dok Wrexham igra protiv Coventryja i Middlesbrougha.

Borba za Premier ligu ulazi u dramatičnu završnicu, a svaki bod sada može odlučiti sezonu.

Standings provided by Sofascore

preporučujemo

Pratite nas na društvenim mrežama

Najbitnije od bitnog

Newsletter tportala donosi tjedni pregled najbitnijih vijesti

tportal
čudo iz hrvatske

kakva utakmica

sjajni hrvat

najpopularnije

Još vijesti