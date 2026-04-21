Prije 10 godina su izveli jedno od najvećih čuda u povijesti, večeras ih je Jakirović poslao u treću ligu

Nekadašnji prvak Engleske sada je i matematički ispao u treći rang, samo dvije sezone nakon što je bio dio elite.

Leicesterov pad koji boli

Priča o Leicesteru dobila je još jedan bolan nastavak. Klub koji je 2016. šokirao svijet osvajanjem Premier lige sada je ispao u League One.

U samo dvije sezone ‘Lisice’ su prošle put od elitnog razreda do treće lige, što ovaj remi čini još gorčim za domaćine, koji su trebali pobjedu kako bi ostali u igri.

Preokret, crveni karton i povratak Hulla

Hull je bolje otvorio utakmicu i poveo u 18. minuti pogotkom Liama Millara, s minimalnom prednošću otišao na odmor i djelovao kontrolirano.

No, početak drugog poluvremena donio je potpuni preokret. Leicester je u razmaku od samo dvije minute okrenuo rezultat - Jordan James zabio je iz jedanaesterca u 52. minuti, a Luke Thomas ubrzo donio vodstvo.

U tim trenucima stvari su se dodatno zakomplicirale za goste. Sergej Jakirović dobio je drugi žuti karton i morao napustiti klupu, a činilo se da Hull gubi kontrolu nad utakmicom.

Ipak, ‘Tigrovi’ su se vratili. Oliver McBurnie u 63. minuti zabija za 2:2 i vraća nadu svojoj momčadi.

Sve je otvoreno do kraja

Hull je ovim remijem produžio niz bez pobjede na pet utakmica i ispao iz zone doigravanja. Dva kola prije kraja nalazi se na sedmom mjestu, bodovno izjednačen sa šestoplasiranim Wrexhamom, koji ima bolju gol-razliku.

U završnici sezone Jakirovićevu momčad čekaju gostovanje kod Charltona i domaći dvoboj protiv Norwicha, dok Wrexham igra protiv Coventryja i Middlesbrougha.

Borba za Premier ligu ulazi u dramatičnu završnicu, a svaki bod sada može odlučiti sezonu.