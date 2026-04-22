UZNEMIRILA GRAĐANE

Eksplozija u Splitu, poginula jedna osoba

S.Č.

22.04.2026 u 00:39

Policijski očevid (ilustrativna slika)
Policijski očevid (ilustrativna slika) Izvor: Pixsell / Autor: Emica Elvedji/PIXSELL
U jakoj eksploziji koja se dogodila u utorak kasno navečer u Splitu smrtno je stradala jedna osoba za koju se još ne zna identitet, a na mjestu događaja traje očevid koji bi trebao pokazati kako je došlo do eksplozije

Kako piše Slobodna Dalmacija, eksplozija se dogodila oko 22.45 sati u pothodniku ispod Ulice Domovinskog rata. Na mjesto događaja odmah su upućene sve raspoložive policijske snage, koje su blokirale šire područje i osigurale lokaciju.

Policija i ŽDO na terenu

Očekuje se početak očevida koji će se provesti uz nazočnost dežurnog zamjenika Županijskog državnog odvjetništva u Splitu, a upravo bi on trebao dati prve konkretne odgovore o uzroku eksplozije i okolnostima tragedije.

U međuvremenu se na društvenim mrežama šire brojne neprovjerene informacije, uključujući i tvrdnje da ima više poginulih te da su se čule dvije eksplozije. No takve navode zasad nitko službeno nije potvrdio.

Čekaju se službene informacije

Za sada je potvrđeno, piše Slobodna, da je najmanje jedna osoba smrtno stradala, dok će se više detalja, uključujući identitet stradalih i uzrok eksplozije, znati tek nakon dovršetka očevida.

Nadležne službe apeliraju na oprez i suzdržanost od širenja neprovjerenih informacija dok traje istraga.

koji bezobrazluk

OZBILJNA SITUACIJA

stigla kazna

