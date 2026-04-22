Eksplozija u Splitu, poginula jedna osoba

Kako piše Slobodna Dalmacija, eksplozija se dogodila oko 22.45 sati u pothodniku ispod Ulice Domovinskog rata. Na mjesto događaja odmah su upućene sve raspoložive policijske snage, koje su blokirale šire područje i osigurale lokaciju.

Policija i ŽDO na terenu

Očekuje se početak očevida koji će se provesti uz nazočnost dežurnog zamjenika Županijskog državnog odvjetništva u Splitu, a upravo bi on trebao dati prve konkretne odgovore o uzroku eksplozije i okolnostima tragedije.

U međuvremenu se na društvenim mrežama šire brojne neprovjerene informacije, uključujući i tvrdnje da ima više poginulih te da su se čule dvije eksplozije. No takve navode zasad nitko službeno nije potvrdio.

Čekaju se službene informacije

Za sada je potvrđeno, piše Slobodna, da je najmanje jedna osoba smrtno stradala, dok će se više detalja, uključujući identitet stradalih i uzrok eksplozije, znati tek nakon dovršetka očevida.

Nadležne službe apeliraju na oprez i suzdržanost od širenja neprovjerenih informacija dok traje istraga.