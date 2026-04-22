Zbog senzacionalnog Sučića Inter prekršio nepisano pravilo: Evo o čemu se radi

Milanski velikan na kraju je slavio 3:2, izborio finale i još jednom pokazao koliko može biti opasan kada se čini da je sve izgubljeno. No, nakon utakmice nije se pričalo samo o velikom preokretu, nego i o Sučiću, koji je zbog svoje izvedbe dobio čast kakva u Italiji nije baš uobičajena.

Ušao u 60. minuti i okrenuo utakmicu

Nakon 0:0 u prvoj utakmici, Inter je u uzvratu tražio pobjedu za finale, ali je Como imao potpuno drukčije planove. Gosti su poveli 2:0 i sve do 69. minute držali Inter na koljenima.

Tada je krenuo veliki povratak domaćih, a glavni čovjek tog preokreta bio je upravo Sučić. Hrvatski veznjak ušao je u igru u 60. minuti i donio sasvim novu energiju Interu.

Najprije je upisao dvije asistencije, a zatim i sam zabio pobjednički pogodak. Bio je to učinak zbog kojeg se bez pretjerivanja može reći da je odigrao možda i najboljih pola sata u karijeri.

Inter je zbog njega napravio iznimku

Takva predstava bila je i više nego dovoljan razlog da Inter nakon utakmice na konferenciju za medije, uz trenera, pošalje upravo Sučića.

Time je klub napravio iznimku, jer je u Italiji nepisano pravilo da na konferencije nakon utakmica uglavnom dolaze samo treneri. Ovaj put bilo je jasno da je večer pripadala hrvatskom veznjaku.

Nije bilo puno vremena, pa je Sučić odgovorio tek na nekoliko pitanja, ali i to je bilo dovoljno da pokaže koliko je miran nakon večeri u kojoj je eksplodirao.

'Pokazali smo odličan mentalitet'

Na pitanje kako vidi veliki preokret, Sučić je kratko i jasno rekao:

'Nije lako kada gubite 2:0, ali smo pokazali odličan mentalitet. Nije lako jer su oni jaki, a sada smo mi u finalu.'

Otkrio je i što je momčadi poručeno na poluvremenu.

'Znamo da imamo odličnu kvalitetu, morali smo igrati agresivnije, to je trener naglasio, a kada smo postigli gol, sve je došlo na svoje mjesto.'

Na kraju je govorio i o vlastitoj ulozi u momčadi te onome što se od svakog igrača Intera očekuje.

'Kada i ne igraš, želiš pomoći momčadi, a ovdje u Interu svi imaju kvalitetu. Moraš biti spreman i sretan sam zbog finala.'