Aco Petrović uživa radeći u Brazilu, ali i dalje pati za Hrvatskom: Bahato i olako ušli smo u kvalifikacije za SP

Aleksandar Aco Petrović, bivši košarkaš i uspješan trener, nedavno se vratio sa Svjetskog prvenstva iz Kine, na kojem je s reprezentacijom Brazila ostavio jako dobar dojam. U razgovoru za tportal Petrović se osim aktualnih tema dotakao hrvatske košarke koja je u krizi te bijega Cedevite u Ljubljanu

Hrvatska ga se odrekla pa otišao u Brazil

Kad Hrvatska nije željela Petrovića na klupi, vrlo brzo pronašao je novi posao pa je tako postao izbornik Brazila, zemlje od 200 milijuna ljudi u kojoj je košarka jako popularna. Njegova obitelj, supruga Jadranka, kći Lina i sin Marko, ionako su navikli na to da je većinu godine na putu, tako da njegove povremene odlaske u Brazil nisu previše osjetili.

Kroz kvalifikacije za Svjetsko prvenstvo Petrović je kombiniranu reprezentaciju Brazila odveo na SP bez većih problema, da bi s nekoliko veterana i bivših NBA igrača na turniru u Kini režirao jednu od najvećih senzacija pobjedom nad favoriziranom Grčkom, koju je predvodio najkorisniji igrač NBA lige, Giannis Antetokounmpo.

'U kvalifikacijama, koje smo lagano prošli, afirmirali smo tri mlada igrača od 19, 20 godina. Brazil ima nevjerojatno veliku bazu igrača, a nas svi gledaju kroz veterane. Ono što me oduševilo kod nekih veterana to je da svaki od njih jako pazi na svoje tijelo, što jede, a imaju osobne trenere i na taj način su produžili karijeru.'

Njegova izjava nakon utakmice postala je hit u Brazilu. Naime, Petrović je kazao kako se za tu utakmicu pripremao šest mjeseci i kao taktičku zamku stavio je ponajboljeg igrača svijeta, 39-godišnjeg veterana Alexa Garciju. To se pokazalo kao dobitna kombinacija!

'Znate li zašto je sport veličanstven? Zato što na jednoj strani imate momka od 24 godine koji je proglašen MVP-em NBA lige. A tko je bio na drugoj strani? Igrač od gotovo 40 godina koji mu je isprašio stražnjicu', slikovito je opisao Petrović, čije su izjave odjeknule, a neki su ih pogrešno protumačili pa je ispalo da se ruga Giannisu Antetokounmpu i NBA ligi.

'Ljudi ne razumiju sportski žargon i pročitao sam kako su to neki shvatili kao ruganje. Ta izjava je u Brazilu bila najčitanija na internetu u zadnjih deset godina, kako su mi rekli. Onaj tko je zlonamjeran neka je shvati kako želi. Činjenica je da je Giannisa, koji ima ugovor od 100 milijuna dolara i aktualni je MVP najjače lige na svijetu, zastavio čovjek od 40 godina koji igra za 3000 dolara mjesečno.'

Naravno, prisjetio se Petrović i teškog poraza od Češke koji ih je koštao višeg plasmana iako su u sljedećoj utakmici zamalo iznenadili selekciju SAD-a. No uoči Češke, kako nam je Aco rekao, momčad je energetski nestala na 36 sati, a razlog je bio dug i naporan put od devet sati koji je započeo u 5.30 ujutro.

'Punih 50 dana bili smo na okupu i raspali smo se u toj utakmici. To je jedina utakmica, otkada vodim Brazil, u kojoj se nismo pojavili na terenu. Nakon toga došli smo sebi i protiv SAD-a izgledali smo sjajno u prvom poluvremenu te smo ih mogli dobiti. Onaj tko malo razumije košarku brzo je shvatio kako se s dva beka i tri niska krila u petorci neće daleko. Bez pravog centra, kada je Popovich izvadio jedinog pravog centra Turnera, bilo je pitanje trenutka kad će se raspasti. To se vidjelo protiv Turske koja ih je trebala dobiti, a lekciju su im održale Australija i Srbija.'

U spomenutoj utakmici Brazil – SAD, koja je odlučivala o plasmanu u četvrtfinale, Petrović je zbog prigovaranja sucima isključen već u 13. minuti, da bi kasnije rekao kako je to namjerno napravio, kako bi podigao momčad, dodavši da mu 'nije bio cilj samo se rukovati s Greggom Popovichem'. Klasični je to Aco Petrović koji je tijekom trenerske karijere puno puta napravio sličnu stvar.

'U mojim godinama, a nedavno sam napunio 60, više mi odgovara rad u reprezentaciji zbog ritma i manjeg broja utakmica i putovanja. Znate, rad u klubu i u reprezentaciji dva su potpuno drukčija svijeta. Najveća razlika je u tome što u klubu možeš kažnjavati igrače, opaliti po džepu, a u reprezentaciji sve mora biti pozitiva, mora se stvoriti kemija.'

Kaže Petrović kako ga ugovor za Brazil veže do listopada 2020. te kako su svi položili ispit usprkos tome što nisu izborili direktan plasman na Olimpijske igre. Pored Argentine, koja je otišla do finala, te SAD-a, kaže kako to nije bilo realno. No najviše ga veseli to što je potvrđen kompletan stručni stožer, od pomoćnika do fizioterapeuta. To samo govori o tome koliko Petrović misli na tzv. obične ljude.

'Za dodatne kvalifikacije priključit će nam se Raul Neto, dečko koji dobro igra u NBA ligi i koji je sposoban sam riješiti utakmicu. S takvim igračem, koji ima viziju i dobar je u obrani, možemo na Olimpijske igre', kaže Petrović, a uskoro će se u Londonu naći s predsjednikom Saveza kako bi dogovorili detalje oko momčadi s kojom kreće u sljedeće akcije s obzirom na velik broj veterana.