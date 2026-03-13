Cro Cop šokirao svijet: 'Nudili su mi 20 milijuna eura za borbu s Ngannouom, ali...'

Jedan od najvećih MMA boraca svih vremena, Mirko Filipović, otkrio je da je nedavno dobio neočekivanu ponudu za povratak u kavez - i to protiv jednog od najopasnijih nokautera današnjice, Francisa Ngannoua.
Iako mu je 51 godina, legendarni 'Cro Cop' i dalje trenira u ozbiljnom ritmu te održava visoku razinu forme. Upravo zato ljude iz borilačkog svijeta nije spriječila njegova dob da ga pokušaju nagovoriti na još jedan veliki meč.
U razgovoru za RMC Filipović je ispričao kako ga je kontaktirao utjecajan čovjek iz MMA svijeta s konkretnim pitanjem - bi li prihvatio borbu protiv Francisa Ngannoua.
'Nazvao me dobar prijatelj, ozbiljan čovjek iz MMA svijeta, šef jedne velike MMA organizacije i rekao mi: Slušaj, znam da treniraš i da si u formi. Jesi li spreman boriti se protiv Francisa Ngannoua?', ispričao je Filipović.
Kaže da je u prvi mah ostao zatečen pa je tražio da mu ponovno ponove ime protivnika.
'Pitao sam: S kim? Ponovio je: Francis Ngannou', rekao je Cro Cop, pa uz smijeh dodao da je odmah pokušao provjeriti govori li njegov sugovornik uopće o borbi.
'Rekao sam mu: Kako to misliš? Jesi li upotrijebio riječ borba ili govoriš o kartama, šahu, plivanju ili trčanju? Misliš na pravu borbu? Odgovorio mi je da misli baš na borbu.'
Filipović je zatim pitao radi li se možda o boksačkom meču, no odgovor je bio jasan - radilo se o MMA okršaju.
'Pitao sam ga misli li na boksački meč. Rekao je: Ne, MMA borba. Počeo sam se smijati i pitao ga je li lud', rekao je.
Jasno je dao do znanja da Ngannou nije protivnik s kojim bi u ovim godinama želio dijeliti kavez. Zato je, kaže, iznio cifru koja je trebala poslužiti kao jasan znak da od borbe neće biti ništa.
'Kad bih baš morao birati protivnika od najgorih do najboljih, Francis Ngannou bio bi posljednji s kojim bih se želio boriti', poručio je Filipović.
Potom je objasnio i kako je došao do iznosa od čak 20 milijuna dolara.
'Rekao mi je da kažem svoju cijenu. Odgovorio sam da bih tražio 500.000 za samu borbu, a 19,5 milijuna za izraz lica moje majke kad bi čula protiv koga se borim. Tih 500.000 bilo bi za mene, a 19,5 milijuna za mamu', ispričao je.
Dodao je i da je cijela ideja bila potpuno nerealna jer se borba, prema toj ponudi, trebala održati već u svibnju.
'Prije svega, borba je u svibnju. Trebali su me zvati barem tri mjeseca ranije. Ali tko bi platio 20 milijuna? Tko bi dao toliki novac da me čovjek ubije?', rekao je Filipović.
Tijekom velike MMA karijere Cro Cop je odradio 52 borbe i upisao 38 pobjeda, od čega čak 30 nokautom. Uz to ima 11 poraza, dva neriješena ishoda i jedan no contest. Velik trag ostavio je i u kickboksu, gdje je u 34 meča ostvario 26 pobjeda i osam poraza.
Bez obzira na bogatu karijeru i status legende, Filipović ne skriva da bi ulazak u kavez protiv borca poput Ngannoua danas bio golem rizik. Kamerunac iza sebe ima 21 profesionalnu MMA borbu, uz 18 pobjeda i tri poraza, a slovi za jednog od najubojitijih udarača u teškoj kategoriji.