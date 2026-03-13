Cro Cop šokirao svijet: 'Nudili su mi 20 milijuna eura za borbu s Ngannouom, ali...'

Iako mu je 51 godina, legendarni 'Cro Cop' i dalje trenira u ozbiljnom ritmu te održava visoku razinu forme. Upravo zato ljude iz borilačkog svijeta nije spriječila njegova dob da ga pokušaju nagovoriti na još jedan veliki meč.

U razgovoru za RMC Filipović je ispričao kako ga je kontaktirao utjecajan čovjek iz MMA svijeta s konkretnim pitanjem - bi li prihvatio borbu protiv Francisa Ngannoua.

'Nazvao me dobar prijatelj, ozbiljan čovjek iz MMA svijeta, šef jedne velike MMA organizacije i rekao mi: Slušaj, znam da treniraš i da si u formi. Jesi li spreman boriti se protiv Francisa Ngannoua?', ispričao je Filipović.

Kaže da je u prvi mah ostao zatečen pa je tražio da mu ponovno ponove ime protivnika.

'Pitao sam: S kim? Ponovio je: Francis Ngannou', rekao je Cro Cop, pa uz smijeh dodao da je odmah pokušao provjeriti govori li njegov sugovornik uopće o borbi.

'Rekao sam mu: Kako to misliš? Jesi li upotrijebio riječ borba ili govoriš o kartama, šahu, plivanju ili trčanju? Misliš na pravu borbu? Odgovorio mi je da misli baš na borbu.'

Filipović je zatim pitao radi li se možda o boksačkom meču, no odgovor je bio jasan - radilo se o MMA okršaju.

'Pitao sam ga misli li na boksački meč. Rekao je: Ne, MMA borba. Počeo sam se smijati i pitao ga je li lud', rekao je.