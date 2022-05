Zvijezda serije Gossip Girl i voditeljica Met Gale podijelila rijetke detalje iz svog doma na Instagramu

Blake Lively dala je vrlo rijedak uvid u svoj dom u New Yorku koji dijeli s Ryanom Reynoldsom i njihovo troje djece Jamesom (7) Inez (5) i Betty (2)

View this post on Instagram

Iako se na fotografiji mogao vidjeti samo dio njihove kuće, to je otkrilo dosta najgorljivijim fanovima glumice i njezine obitelji, koji su odmah počeli pogađati o tome u kojoj se kući glumica fotografirala.

Ipak, nije poznato u kojem je domu bila. Mogao je to biti stan na Manhattanu u kojem Lively često boravi ili je to mogao biti veliki posjed u Pound Ridgeu u New Yorku koji su ona i Reynolds kupili još 2012. za oko 5 milijuna dolara.