Žestoka konkurencija: Ove serije su najveći favoriti za Emmy

Holivudske zvijezde će po drugi put ove godine napuniti dvoranu Peacock Theatrea u Los Angelesu, s obzirom na to da je svečanost koja se trebala održati u rujnu 2023. odgođena za siječanj ove godine zbog štrajka američkih glumaca i scenarista.

Glavni favoriti su serije 'Shogun', 'The Bear', 'Only Murders In The Building', 'True Detective: Night Country', 'Kruna' i 'Maleni irvas'.