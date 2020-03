Zaljubljeni do ušiju: Ben Affleck se ne odvaja od 16 godina mlađe kolegice koja mu je osvojila srce

Holivudski glumac Ben Affleck dugo je patio zbog raskida s bivšom suprugom Jennifer Garner s kojom ima troje djece, zbog čega je i produbio svoju ovisnost o alkoholu. Ona mu je pomogla da sredi svoj život, a nakon što se riješio poroka, slavnog glumca krenulo je i u ljubavi. Srce mu je osvojila lijepa Kubanka Ana de Armas od koje se proteklih tjedana doslovno ne odvaja ni trenutka

47-godišnji Ben Affleck i 31-godišnja Ana de Armas viđeni su u šetnji kojom su odlučili razbiti rutinu u karanteni. U šetnju su poveli i glumičinog psa, no šetnju su svako toliko prekinuli sočnim poljupcima i zagrljajima. Lijepa glumica, koju publika pamti po ulogama u filmovima 'Kuk kuc', 'Blade Runner 2' i 'Nož u leđa', potpuno je opčinila Afflecka koji je prije nje bio u vezi s njujorškom producenticom Lindsay Shookus .

'Ana je jako sretna s Benom. Naprosto obožava provoditi vrijeme sa svojim novim dečkom. Kemija koja se između njih dogodila je očigledna. Jako im je zabavno zajedno', rekao je za UsWeekly neimenovani upućeni izvor.

Slavni glumac se od Jennifer Garner, s kojom ima troje djece, razveo 2015. godine i to nakon niza skandala, počevši od izvanbračnih avantura pa sve do liječenja od alkohola. U braku su bili 10 godina, no nažalost, nisu ga uspjeli očuvati.