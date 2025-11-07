Maja Šuput i Šime Elez više ne kriju sreću: Podijelili su trenutke s intimne večere

'Gospodin Savršeni' i popularna domaća glazbena zvijezda Maja Šuput s pratiteljima na društvenim mrežama podijelili su trenutke s glamurozne večere
Domaća pjevačica Maja Šuput i zvijezda showa 'Gospodin Savršeni', Šime Elez, počeli su se redovito zajedno pojavljivati u javnosti i na društvenim mrežama dijeliti zajedničke trenutke sreće.
Zajednička večera
Sada su se javili s intimne večere na kojoj su se sjajno proveli, ako je suditi prema njihovim širokim osmjesima na fotografijama s Instagrama.
Maja je za ovu prigodu odjenula komade u vatreno crvenoj nijansi i zablistala u dobitnom spoju sakoa, hlača i košulje s raskošnom mašnom.
Vrhunsko modno izdanje Maje Šuput
Nosila je sako s asimetričnim ušivenim džepovima i širokim reverima, efektno raskopčanih rukava i vezanja na jedan gumb. Ispod se nazirala košulja s velikom mašnom svezanom oko vrata, a sve je uskladila s krojenim hlačama iste boje.
Dvojac smo ranije vidjeli u utorak navečer u Zadru, koji je bio glavno okupljalište poznatih i slavnih na četvrtom izdanju modne revije Moderna.