Maja Šuput i Šime Elez više ne kriju sreću: Podijelili su trenutke s intimne večere

L.M.B.

07.11.2025 u 19:18

Maja Šuput i Šime Elez
Maja Šuput i Šime Elez Izvor: Pixsell / Autor: Sime Zelic/PIXSELL
'Gospodin Savršeni' i popularna domaća glazbena zvijezda Maja Šuput s pratiteljima na društvenim mrežama podijelili su trenutke s glamurozne večere

Domaća pjevačica Maja Šuput i zvijezda showa 'Gospodin Savršeni', Šime Elez, počeli su se redovito zajedno pojavljivati u javnosti i na društvenim mrežama dijeliti zajedničke trenutke sreće.

Zajednička večera

Sada su se javili s intimne večere na kojoj su se sjajno proveli, ako je suditi prema njihovim širokim osmjesima na fotografijama s Instagrama.

Maja je za ovu prigodu odjenula komade u vatreno crvenoj nijansi i zablistala u dobitnom spoju sakoa, hlača i košulje s raskošnom mašnom.

Vrhunsko modno izdanje Maje Šuput

Nosila je sako s asimetričnim ušivenim džepovima i širokim reverima, efektno raskopčanih rukava i vezanja na jedan gumb. Ispod se nazirala košulja s velikom mašnom svezanom oko vrata, a sve je uskladila s krojenim hlačama iste boje.

Maja Šuput i Šime Elez u Zadru
  • Maja Šuput i Šime Elez u Zadru
  • Maja Šuput i Šime Elez u Zadru
  • Maja Šuput i Šime Elez u Zadru
  • Maja Šuput i Šime Elez u Zadru
  • Maja Šuput i Šime Elez u Zadru
Maja Šuput i Šime Elez u Zadru Izvor: Pixsell / Autor: Sime Zelic/PIXSELL

Dvojac smo ranije vidjeli u utorak navečer u Zadru, koji je bio glavno okupljalište poznatih i slavnih na četvrtom izdanju modne revije Moderna.

Izvor: Društvene mreže / Autor: Neven Bučević, Cropix

Gledatelji u nevjerici: Poznati voditelj odlazi s RTL-a, oprostio se na kraju emisije
Poznata lica domaće scene na okupu: Pogledajte tko je sve stigao na dodjelu nagrada
Maja Šuput i Šime Elez više ne kriju sreću: Podijelili su trenutke s intimne večere

