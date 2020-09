Zahvaljujući tituli, nevjerojatnoj ljepoti te istančanom modnom ukusu stekla je popularnost diljem svijeta, ali i progovorila o stvarima o kojima se šuti u arapskom svijetu

Svatko tko ju je imao prilike upoznati tvrdi s punim pravom - kraljica Rania od Jordana nije ni najmanje nalik drugim kraljicama iz europskih zemalja. Učiteljica je, zagovornica ljudskih prava, modna ikona, ali i zvijezda društvenih mreža. Zahvaljujući svemu tome, ali i mnogim drugim stvarima, danas je jedna od najvažnijih figura u arapskom svijetu i, što je najvažnije, u svemu što radi ima bezrezervnu podršku svog supruga, jordanskog kralja Abdullaha II

Samu sebe opisala je kao ‘mamu i suprugu sa stvarno cool svakodnevnim poslom’, no kraljica Rania puno je više od toga. Rođena je 31. kolovoza 1970. godine u obitelji Palestinaca u gradu na Zapadnoj obali. Njezin otac Faisal Sedki al Jasin bio je pedijatar, dok je majka Jasmin bila kućanica, a iako je današnja jordanska kraljica odrasla u Kuvajtu, od rođenja ima jordansko državljanstvo.

Od najranijeg djetinjstva imala je najbolje školovanje, pa je tako pohađala privatnu školu New English u Kuvajtu, da bi 1987. započela obrazovanje na američkom fakultetu u Kairu, na kojem je studirala ekonomiju i informatiku. Godine 1991. diplomirala je, a potom je otišla na magisterij u Švicarsku, u ženevsku School of Business Studies.

No sve njezino školovanje palo je u vodu nakon što je u siječnju 1993. upoznala tadašnjeg jordanskog princa Abdullaha na jednoj večeri, koju je organizirala njegova sestra, princeza Aisha. Kako je rekla, kada ga je ugledala s druge strane prostorije, bila je to ljubav na prvi pogled, toliko velika da su dva mjeseca kasnije bili zaručeni, a pet mjeseci od tog susreta i u braku.

’On je imao neodoljiv osmijeh i energiju kojom je privlačio poput magneta. Što reći, ostalo je povijest. Kad govorim o našem prvom susretu, priča zvuči kao bajka, no stvarnost je drugačija. Biti kraljica zapravo je posao kao bilo koji drugi’, rekla je u jednom od rijetkih razgovora o privatnom životu i prvom susretu sa suprugom.

No kralj je 1999. na svojoj smrtnoj postelji odlučio neočekivano proglasiti svog sina jedinim pravim nasljednikom na tronu. Smrću kralja Huseina 7. veljače 1999. Abdullah je proglašen novim jordanskim kraljem, a šest tjedana nakon njegova ustoličenja i njegova 28-godišnja supruga službeno je dobila status kraljice te je tako postala najmlađa kraljica na svijetu.

Zahvaljujući tada svojoj mladosti, kraljevskom statusu, ali i nevjerojatnoj ljepoti, Rania je gotovo preko noći stekla popularnost kako u zemlji, tako i diljem svijeta, a to je odlučila okrenuti u svoju korist i raditi na stvarima o kojima se do tada šutjelo u arapskim zemljama, pa tako i u Jordanu. Osnovala je savjetovališta za zlostavljanu djecu, a borila se i protiv kontroverznih ‘ubojstava iz časti’, koja u arapskom svijetu počine muškarci kako bi kaznili sestre ili kćeri koje su navodno osramotile obitelj.

Titulu pukovnice dodijelio joj je sam suprug kako bi zaustavio daljnja naklapanja konzervativnih kritičara i dao joj javnu podršku u modernizaciji zemlje, a sve nakon što su joj željeli nametnuti nošenje hidžaba, koji nikada nije nosila, niti to kani.

A ne samo da su njezini potezi promijenili život u Jordanu, već je sve to odobrila svjetska javnost, pa je tako proglašena počasnom članicom inicijative Ujedinjenih naroda za obrazovanje, kao i UNICEF-a, a napisala je i najprodavaniju dječju knjigu po pisanju New York Timesa, ’The Sandwich Swap’, inspiriranu vlastitim djetinjstvom.

Koliko je utjecajna, govori i to da ju je Forbes 2011. stavio na svjetsku listu najutjecajnijih žena, a posebno je zanimljivo to da iako ima brojne pomoćnike u svom uredu, sama se brine o svojim profilima na društvenim mrežama, na kojima je jako utjecajna. Tako je na Instagramu prati 6,8 milijuna, na Facebooku 16 te na Twitteru dodatnih 10 milijuna ljudi. Uz to ima svoj kanal na YouTubeu, na kojem je odlučila javnosti dati uvid u svoju svakodnevicu, dopustivši svima da joj postave pitanja na koja je potom, poput onog o ubojstvima zbog uvrede časti, ali i pravima žena u arapskim zemljama, odgovarala.