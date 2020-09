Da postane glumica, sanjala je cijeli život: 'Bila sam lijepo lice s velikim grudima i ništa više, stoga sam odlučila otići i početi sve ispočetka'

Tijekom godina i više nego uspješne karijere, danas 50-godišnjakinja 'usput' je osvojila Oscara, Tonyja i pregršt drugih nagrada, ali i dobre kritike filmskih stručnjaka. Udala se za holivudskog legendu Michaela Douglasa na raskošnoj ceremoniji 2000. u New Yorku, s njim dobila dvoje djece... No rijetki su oni koji su mogli predvidjeti da će djevojčica rođena u Walesu, u obitelji krojačice i vlasnika tvornice slatkiša, u budućnosti postati jedna od najpoznatijih glumica svijeta

A onda je stigao kolovoz 1998. i njezin put u Francusku na filmski festival u Deauvilleu. Ondje je i službeno upoznala holivudsku legendu Michaela Douglasa, s kojim dijeli datum rođenja, iako je on čak 25 godina stariji od nje. Godine nisu bile prepreka, ali njegov brak s Diandrom Luker jest. Upoznao ih je Danny DeVito.

'Rekli su mi da me Michael Douglas želi upoznati. Bila sam poprilično nervozna jer nisam znala zašto me želi upoznati.' Stigavši u hotel, prvo je ugledala upravo Douglasa, no on je samo prošetao pored nje, noseći palice za golf. 'Rekla sam bratu, koji je bio sa mnom, kako mi se čini da me i ne želi baš toliko silno upoznati jer je samo prošao pored mene, nije me ni zamijetio', prisjetila se godinama kasnije glumica.