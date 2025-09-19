Večer koja se pamti: Thompsonova kći debitirala na filmu, Mate Bulić oduševljen viđenim

U Mostaru u velikoj dvorani Hrvatskog doma hercega Stjepana Kosače je održana premijera filma 'Diva' redatelja Branka Perića, koja je publici donijela karizmatičnu glavnu ulogu Ornele Vištice te prvi filmski nastup Dive Marije Perković, kćeri Marka Perkovića Thompsona

Nakon premijere na društvenim mrežama oglasio se veliki obiteljski prijatelj Perkovićevih, pjevač Mate Bulić.

'Ponosan na moju Divu i njezinu prvu ulogu u fenomenalnom filmu ‘Diva’. Uživali smo, a tebe mila moja očekuje velika karijera. Bravo! vole te tvoji Bulići', stoji u pjevačevoj objavi na Facebooku. Objavio je nekoliko fotografija na kojoj pozira s Divom Marijom, njezinom majkom Sandrom i ocem Markom.

Izvor: Društvene mreže / Autor: Neven Bučević, Cropix

Hercegovačka heroina Diva Grabovčeva Inače, Thompsonova kći utjelovila je pastiricu iz Duvna, blisku prijateljicu naslovne junakinje Dive Grabovčeve. U filmu se koristila njegova pjesma 'Diva Grabovčeva'. 'Pripreme za ovaj filmski projekt traju nekoliko godina. Nakon filma o legendarnom hajduku Mijatu Tomiću na red je došla filmska ekranizacija lika i žrtve jedne od najvećih heroina hercegovačkog kraja. Na ovaj zahtjevan filmski projekt najviše me inspirirala drama 'Diva Grabovčeva' fra Blage Karačića koji mi je kao dječaku bio vjeroučitelj i darovao mi to svoje važno i hvaljeno dramsko ostvarenje', ispričao je redatelj Branko Perić ranije za HRT.

'Diva' je priča o tragičnoj sudbini Dive Grabovčeve, mlade katolkinje koja je odbila prosidbu turskog plemića Tahir-bega Kopčića te je zbog nepokolebljive odluke ubijena na Vran-planini, gdje već tri stoljeća vjernici hodočaste na njezin grob. Diva je rođena u selu Varvara na području Rame, oko 1660. godine, a tragično preminula 20-ak godina kasnije.Uz Ornelu Višticu, kojoj je pripala uloga Dive Grabovčeve i Divu Mariju Perković glume Mladen Vulić, Mugdim Avdagić, Luka Mamuza.