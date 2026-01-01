Vatrometi, raskošne haljine i poljupci u ponoć: Ovako su slavne zvijezde dočekale 2026.

Ulazak u 2026. godinu slavne su zvijezde obilježile na sebi svojstven način – od raskošnih zabava i spektakularnih nastupa pod svjetlima reflektora do intimnih kućnih dočeka u krugu najbližih. Dok su jedni birali glamur, vatromet i egzotične lokacije, drugi su novu godinu dočekali u znaku mira, ljubavi i obiteljske topline

Vatrometi, pozornice i visoka moda Jennifer Lopez u novu je godinu ušla radeći ono po čemu je najpoznatija – nastupajući. Spektakularni koncert u Las Vegasu obilježila je energičnim nastupom i upečatljivim scenskim izdanjima, među kojima se istaknuo crni čipkasti bodi. Dio atmosfere podijelila je i s pratiteljima na društvenim mrežama, a reakcije publike bile su isključivo oduševljene.

Victoria Beckham, unatoč privatnim izazovima o kojima se posljednjih mjeseci nagađa, odlučila je godinu završiti dotjerana i elegantna. Za doček 2026. nosila je haljinu iz vlastite kolekcije, sofisticirani model u crnoj boji koji je već ranije predstavila na vjenčanju Holly Ramsay. Haljina se nametnula kao jedan od najzapaženijih komada sezone.

Rita Ora je u New Yorku zablistala u glamuroznom izdanju uoči nastupa na tradicionalnom novogodišnjem programu Dick Clark’s New Year’s Rockin’ Eve. Kombinacija upečatljivog krznenog kaputa i slip haljine u nježnoj ljubičastoj nijansi još je jednom potvrdila da se trend donjeg rublja kao vanjske odjeće zadržava i u 2026. Sofia Vergara za posljednju je večer u godini birala provjereni glamur. U crnom korzetu dubokog dekoltea i pripadajućoj suknji, uz ravno oblikovanu kosu i naglašene oči, pokazala je zašto slovi kao jedna od najatraktivnijih žena Hollywooda. Na društvenim mrežama objavila je i snimke s plesnog podija te poželjela svima mirnu i zdravu novu godinu.

Intimni dočeci, ljubav i obiteljska toplina Za razliku od blještavila pozornica, Gwen Stefani novu je godinu dočekala na ranču svog supruga Blakea Sheltona u Oklahomi. Uz ples, smijeh i poljubac u ponoć, par je još jednom pokazao koliko su povezani. Njihova opuštena, ali emotivna proslava bila je pravi primjer toga da sreća često leži u jednostavnosti. Heidi Klum se, pak, odlučila za sunce i more. Sa suprugom Tomom Kaulitzom slavila je na Saint Barthu, gdje je prisustvovala zabavi na Nikki Beachu. Fotografije i videozapisi koje je podijelila otkrivaju večer ispunjenu plesom, glazbom i dobrim raspoloženjem, dok je dan ranije uživala u suncu u zlatnom bikiniju.

Chris Hemsworth imao je jedan od najimpresivnijih pogleda na svijetu. U društvu supruge Else Pataky i brata Liama, Novu je godinu dočekao promatrajući veličanstveni vatromet u Sydneyju, a prizor je podijelio i sa svojim pratiteljima. U istom gradu slavila je i Nicole Kidman, također s luksuzne lokacije na vodi. Iako nije objavila vlastitu fotografiju, kratkom porukom poželjela je obožavateljima sretnu novu godinu, ostavljajući prostora mašti da zamisli njezin besprijekorno elegantan izgled.