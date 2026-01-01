Vatrometi, raskošne haljine i poljupci u ponoć: Ovako su slavne zvijezde dočekale 2026.

Ulazak u 2026. godinu slavne su zvijezde obilježile na sebi svojstven način – od raskošnih zabava i spektakularnih nastupa pod svjetlima reflektora do intimnih kućnih dočeka u krugu najbližih. Dok su jedni birali glamur, vatromet i egzotične lokacije, drugi su novu godinu dočekali u znaku mira, ljubavi i obiteljske topline
Vatrometi, pozornice i visoka moda
Jennifer Lopez u novu je godinu ušla radeći ono po čemu je najpoznatija – nastupajući. Spektakularni koncert u Las Vegasu obilježila je energičnim nastupom i upečatljivim scenskim izdanjima, među kojima se istaknuo crni čipkasti bodi. Dio atmosfere podijelila je i s pratiteljima na društvenim mrežama, a reakcije publike bile su isključivo oduševljene.
Victoria Beckham, unatoč privatnim izazovima o kojima se posljednjih mjeseci nagađa, odlučila je godinu završiti dotjerana i elegantna. Za doček 2026. nosila je haljinu iz vlastite kolekcije, sofisticirani model u crnoj boji koji je već ranije predstavila na vjenčanju Holly Ramsay. Haljina se nametnula kao jedan od najzapaženijih komada sezone.
Rita Ora je u New Yorku zablistala u glamuroznom izdanju uoči nastupa na tradicionalnom novogodišnjem programu Dick Clark’s New Year’s Rockin’ Eve. Kombinacija upečatljivog krznenog kaputa i slip haljine u nježnoj ljubičastoj nijansi još je jednom potvrdila da se trend donjeg rublja kao vanjske odjeće zadržava i u 2026.
Sofia Vergara za posljednju je večer u godini birala provjereni glamur. U crnom korzetu dubokog dekoltea i pripadajućoj suknji, uz ravno oblikovanu kosu i naglašene oči, pokazala je zašto slovi kao jedna od najatraktivnijih žena Hollywooda. Na društvenim mrežama objavila je i snimke s plesnog podija te poželjela svima mirnu i zdravu novu godinu.
Intimni dočeci, ljubav i obiteljska toplina
Za razliku od blještavila pozornica, Gwen Stefani novu je godinu dočekala na ranču svog supruga Blakea Sheltona u Oklahomi. Uz ples, smijeh i poljubac u ponoć, par je još jednom pokazao koliko su povezani. Njihova opuštena, ali emotivna proslava bila je pravi primjer toga da sreća često leži u jednostavnosti.
Heidi Klum se, pak, odlučila za sunce i more. Sa suprugom Tomom Kaulitzom slavila je na Saint Barthu, gdje je prisustvovala zabavi na Nikki Beachu. Fotografije i videozapisi koje je podijelila otkrivaju večer ispunjenu plesom, glazbom i dobrim raspoloženjem, dok je dan ranije uživala u suncu u zlatnom bikiniju.
Chris Hemsworth imao je jedan od najimpresivnijih pogleda na svijetu. U društvu supruge Else Pataky i brata Liama, Novu je godinu dočekao promatrajući veličanstveni vatromet u Sydneyju, a prizor je podijelio i sa svojim pratiteljima.
U istom gradu slavila je i Nicole Kidman, također s luksuzne lokacije na vodi. Iako nije objavila vlastitu fotografiju, kratkom porukom poželjela je obožavateljima sretnu novu godinu, ostavljajući prostora mašti da zamisli njezin besprijekorno elegantan izgled.
Lily Collins, koja je nedavno postala majka, odlučila se za miran kućni doček. U udobnoj odjeći, ali uz pažljivo osmišljene dekoracije, pokazala je da toplina doma i dalje ima posebnu čar, osobito u novom životnom poglavlju.
Simon Cowell i njegova supruga Lauren godinu su ispratili u opuštenoj atmosferi, uz bazen i sunce. Uz zajedničku fotografiju, Lauren je podijelila emotivnu poruku zahvalnosti i nade, savršeno sažimajući duh s kojim su zakoračili u 2026.