Uredska romansa koja je zapalila internet: J.Lo konačno otkrila tko se najbolje ljubi u Hollywoodu

Netflix premijerno od 5. lipnja donosi najnoviji film za sve ljubitelje romantičnih komedija, a Jennifer Lopez ponovno preuzima glavnu ulogu u žanru koji ju je proslavio. Novi Netflixov projekt pod nazivom 'Office Romance' donosi svježu priču smještenu u poslovno okruženje, a nastaje u suradnji s glumcem Brett Goldsteinom .

Ono što ovaj projekt čini posebno zanimljivim je činjenica da je scenarij za film napisao sam Goldstein koji je globalnu slavu stekao svojim radom na seriji Ted Lasso. Brett Goldstein i koscenarist Joe Kelly od samog su početka pisali ulogu Jackie Cruz isključivo za Jennifer Lopez, smatrajući je najvećom zvijezdom ovog žanra. Goldstein donosi svoj specifičan humor u ovaj projekt, što obećava da će 'Office Romance' biti mnogo više od obične ljubavne priče.

Spoj humora i uredskih intriga

Film prati sudbine dvoje radoholičara, direktorice aviokompanije Jackie Cruz (Lopez) i njezina suradnika odvjetnika Daniela Blanchflowera (Goldstein). Njihova tajna uredska veza brzo prerasta u kaos kada emocije počnu rušiti strogo postavljena pravila. Jennifer Lopez svoj lik opisuje kao izrazito kontroliranu osobu koja ne dopušta nikakve distrakcije, sve dok se ne pojavi Daniel.

'U filmu 'Office Romance' prvi put igram šeficu, a ne sobaricu ili organizatoricu vjenčanja koja čeka spas. Moj lik, Jackie, moćna je žena koja je sama izgradila tvrtku i ne traži ljubav', objasnila je Jennifer Lopez, naglašavajući da je ova uloga za nju potpuno osvježenje u žanru romantičnih komedija.