Valentina Miletić oglasila se posebnom porukom: 'Trebat će koji dan da se dojmovi slegnu'

Nakon zadnjeg emitiranja emisije posvećene Svjetskom prvenstvu, Valentina Miletić oglasila se na društvenim mrežama emotivnom porukom zahvale upućenom kolegama, suradnicima i gledateljima
Svjetsko prvenstvo u nogometu donijelo je brojne uzbudljive trenutke, a jednako intenzivno razdoblje bilo je i za televizijski tim koji je pomno pratio ovo veliko natjecanje. Po završetku projekta, Valentina Miletić odlučila je podijeliti svoje dojmove s pratiteljima.
Posebna poruka
Miletić s Markom Šapitom više od mjesec dana, od 11. lipnja ove godine, vodi emisiju 'Americana', glavnu studijsku emisiju HRT-a tijekom Svjetskog prvenstva. Ova novinarka posebnom objavom priznala je kako će trebati vremena da se dojmovi ovog iskustva slegnu: 'Trebat će koji dan da se dojmovi slegnu, ali iskreno, baš sam ponosna na to kako smo ovo odradili', poručila je, ne skrivajući zadovoljstvo uspješno završenim projektom.
'Hvala od srca svima koji su bili dio ove priče, bilo pred kamerama ili iza njih', napisala je Miletić, naglasivši važnost timskog rada koji je stajao iza svakog emitiranja. Novinarka nije zaboravila ni svoje pratitelje i gledatelje koji su joj tijekom posljednjih dana slali poruke podrške i brojne komplimente. 'Hvala i na svakoj lijepoj poruci i komentaru koje sam dobila posljednjih dana', poručila je, dajući do znanja koliko joj znači podrška publike koja je pratila emisiju tijekom Svjetskog prvenstva.