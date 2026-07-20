Valentina Miletić oglasila se posebnom porukom: 'Trebat će koji dan da se dojmovi slegnu'

Nakon zadnjeg emitiranja emisije posvećene Svjetskom prvenstvu, Valentina Miletić oglasila se na društvenim mrežama emotivnom porukom zahvale upućenom kolegama, suradnicima i gledateljima

Svjetsko prvenstvo u nogometu donijelo je brojne uzbudljive trenutke, a jednako intenzivno razdoblje bilo je i za televizijski tim koji je pomno pratio ovo veliko natjecanje. Po završetku projekta, Valentina Miletić odlučila je podijeliti svoje dojmove s pratiteljima.

Posebna poruka Miletić s Markom Šapitom više od mjesec dana, od 11. lipnja ove godine, vodi emisiju 'Americana', glavnu studijsku emisiju HRT-a tijekom Svjetskog prvenstva. Ova novinarka posebnom objavom priznala je kako će trebati vremena da se dojmovi ovog iskustva slegnu: 'Trebat će koji dan da se dojmovi slegnu, ali iskreno, baš sam ponosna na to kako smo ovo odradili', poručila je, ne skrivajući zadovoljstvo uspješno završenim projektom.