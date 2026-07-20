dragocjen trenutak

Lana Banely slavila pobjedu Španjolske uz Danija Olma i Richarda Gerea

A. M.

20.07.2026 u 19:28

Lana Banely
Lana Banely Izvor: Pixsell / Autor: Goran Stanzl/PIXSELL
Bionic
Reading
Dodajte tportal.hr u omiljene izvore
Dodajte tportal.hr u omiljene izvore

Bivša sportska novinarka Lana Banely uživo je pratila finale Svjetskog prvenstva u kojem je Španjolska svladala Argentinu. Nakon utakmice, slavlje se s tribina preselilo izravno na travnjak u krug najbližih prijatelja i svjetski poznatih lica

Pobjeda španjolske reprezentacije bila je povod za veliko privatno slavlje obitelji Banely-Bara. Lana Banely je u pratnji supruga Andyja Bare i njihovog sina imala priliku osjetiti pobjedničku atmosferu iz prve ruke, a fotografije s terena ubrzo su privukle pažnju javnosti.

vezane vijesti

Dugogodišnja poveznica

Glavni razlog njihovog prisustva na samom travnjaku bio je španjolski reprezentativac Dani Olmo, kojeg s Lanom i njezinim suprugom povezuje dugogodišnje prijateljstvo i suradnja. Lanin suprug, nogometni menadžer Andy Bara, bio je ključna osoba u Olmovoj karijeri jer ga je još 2014. godine doveo iz Barcelone u zagrebački Dinamo. Lana je nogometašu posvetila dirljivu poruku na društvenim mrežama: 'Veliko hvala što si nam omogućio nezaboravne trenutke na terenu i priliku da zajedno proslavimo pobjedu Španjolske. Uspomene poput ovih ostaju zauvijek'.

Osim fotografiranja s Olmom, Lana je uhvatila trenutke gdje je njezin sin imao priliku upoznati Laminea Yamala i Nicu Williamsa, koji su mu potpisali dres.

Susret s holivudskom legendom

Posebno iznenađenje na proslavi bio je susret s legendarnim glumcem Richardom Gereom i njegovom suprugom Alejandrom Silvom. Slavni glumac, koji se sa suprugom 2024. godine preselio u Madrid, finale je pratio navijajući za domovinu svoje izabranice. Gere i njegova supruga nisu skrivali emocije nakon trijumfa, opisujući iskustvo kao mješavinu nevjerojatne radosti, ponosa i zagrljaja koji nastaju kada se dijeli ista strast prema pobjedi.

vezane vijesti

preporučujemo

Pogledaj detaljni horoskop

Pratite nas na društvenim mrežama

Najbitnije od bitnog

Newsletter tportala donosi tjedni pregled najbitnijih vijesti

tportal
OBARA REKORDE

OBARA REKORDE

Ovo je godina iz snova Anne Hathaway: 'Znam da ovo neće trajati vječno'
dragocjen trenutak

dragocjen trenutak

Lana Banely slavila pobjedu Španjolske uz Danija Olma i Richarda Gerea
ponos i zahvale

ponos i zahvale

Valentina Miletić oglasila se posebnom porukom: 'Trebat će koji dan da se dojmovi slegnu'

najpopularnije

Još vijesti