Lana Banely slavila pobjedu Španjolske uz Danija Olma i Richarda Gerea

Pobjeda španjolske reprezentacije bila je povod za veliko privatno slavlje obitelji Banely-Bara. Lana Banely je u pratnji supruga Andyja Bare i njihovog sina imala priliku osjetiti pobjedničku atmosferu iz prve ruke, a fotografije s terena ubrzo su privukle pažnju javnosti.

Glavni razlog njihovog prisustva na samom travnjaku bio je španjolski reprezentativac Dani Olmo , kojeg s Lanom i njezinim suprugom povezuje dugogodišnje prijateljstvo i suradnja. Lanin suprug, nogometni menadžer Andy Bara , bio je ključna osoba u Olmovoj karijeri jer ga je još 2014. godine doveo iz Barcelone u zagrebački Dinamo . Lana je nogometašu posvetila dirljivu poruku na društvenim mrežama: 'Veliko hvala što si nam omogućio nezaboravne trenutke na terenu i priliku da zajedno proslavimo pobjedu Španjolske. Uspomene poput ovih ostaju zauvijek' .

Osim fotografiranja s Olmom, Lana je uhvatila trenutke gdje je njezin sin imao priliku upoznati Laminea Yamala i Nicu Williamsa, koji su mu potpisali dres.

Susret s holivudskom legendom

Posebno iznenađenje na proslavi bio je susret s legendarnim glumcem Richardom Gereom i njegovom suprugom Alejandrom Silvom. Slavni glumac, koji se sa suprugom 2024. godine preselio u Madrid, finale je pratio navijajući za domovinu svoje izabranice. Gere i njegova supruga nisu skrivali emocije nakon trijumfa, opisujući iskustvo kao mješavinu nevjerojatne radosti, ponosa i zagrljaja koji nastaju kada se dijeli ista strast prema pobjedi.