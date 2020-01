U panteon rocka ulaze Whitney Houston, Depeche Mode i Notorious B.I.G.

Pjevačica Whitney Houston, britanska novovalna skupina Depeche Mode i američki reper Notorious B.I.G. odabrani su ove godine za ulazak u panteon rock glazbe, Kuću slavnih u Clevelandu

Hall of Fame objavila je u srijedu pobjednike imenovanja za svečanost koja će se održati 2. svibnja u Clevelandu: The Doobie Brothers, Depeche Mode, Nine Inch Nails, The Notorious B.I.G., T. Rex te Whitney Houston, jedan od vodećih glasova R'n'B' posljednjih trideset godina.