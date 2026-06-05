obiteljska idila

Borna Sosa pokazao rijetke prizore sa sinom Šimunom i samozatajnom partnericom Ivonom

A. M.

05.06.2026 u 15:57

Borna Sosa
Borna Sosa Izvor: Profimedia / Autor: MI News/NurPhoto / Shutterstock Editorial / Profimedia
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Hrvatski nogometaš Borna Sosa iznenadio je obožavatelje rijetkim obiteljskim fotografijama s odmora, pokazavši sina Šimuna i dugogodišnju partnericu Ivonu

Hrvatski nogometaš i igrač Crystal Palacea, Borna Sosa, iznenadio je javnost objavom dirljivih obiteljskih fotografija. Ovaj bivši Vatreni svoj privatni život drži podalje od reflektora te je napravio iznimku i podijelio trenutke sa sinčićem Šimunom i dugogodišnjom partnericom Ivonom Šimunović. Par je, kako se može iščitati iz opisa objave, na odmoru u Hrvatskoj, dok tijekom godine žive u Londonu, gdje Sosa igra za Crystal Palace F.C.

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Maleni Šimun na svijet je stigao početkom lipnja prošle godine, a njegovo je ime javnosti postalo poznato tek prilikom krštenja, čije je fotografije Sosa također podijelio na Instagramu.

Sosa je ranije u intervjuu za Story istaknuo kako ne dijeli javno takve trenutke te da par nema ni zajedničkih fotografija na društvenim mrežama, što ove nove objave čini pravom rijetkošću.

Borna Sosa s partnericom Ivonom
  • Borna Sosa s partnericom Ivonom
  • Borna Sosa s partnericom Ivonom
  • Borna Sosa s partnericom Ivonom
Borna Sosa Izvor: Pixsell / Autor: Sanjin Strukic/PIXSELL

Šest godina ljubavi s lijepom arhitekticom

Borna i Ivona u sretnoj su vezi već šest godina. Ivona je po struci arhitektica, rodom je iz Dubrovnika, a od Borne je starija četiri godine. Nogometaš je jednom prilikom otkrio kako mu se kod partnerice posebno sviđa njezina samostalnost i način na koji su od početka 'kliknuli'. Njihovu vezu uspješno su skrivali sve do Svjetskog prvenstva 2022. u Katru kada se doznalo da mu podršku s tribina pruža ova samozatajna arhitektica.

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