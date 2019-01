Ivo Gregurević preminuo u 67. godini

Hrvatska je s početkom nove godine ostala bez još jednog velikog imena. U 67. godini života preminula je glumačka legenda Ivo Gregurević, a tužnu vijest za tportal je potvrdio i ravnatelj kazališta Gavella, Dražen Ferenčina

Ivo Gregurević rođen je u Donjoj Mahali (Orašje), 7. listopada 1952. godine. Otac Marko bio je zemljoradnik, dok mu je majka Jela domaćica. Još kao dječak zaljubio se u film, kino i filmsko platno, a ta ljubav je trajala sve do njegovog odlaska.

Na filmu je debitirao 1977. godine i to u 'Ne naginji se van' , a iste godine snimio je i kultni film Antuna Vrdoljaka 'Mećava'. Filmovi poput 'Osuđeni', 'Kraljeva završnica', 'Život sa stricem', samo su neki koji su mu obilježili život, a veliku popularnost stekao je ulogom Netjaka u igranoj seriji 'Velo misto'. Ipak, film 'Čaruga' stavio ga je na sam glumački vrh, a u njemu je, uz glavnu ulogu, zaigrao i ženski lik snaše.

'Želim da me pamte isključivo po ulogama. Nemaju me po čemu drugome pamtiti', izjavio je prije točno dvije godine za Večernji list i otkrio da kada bi i mogao, ne bi ništa napravio drugačije:

A što je za njega bio život, možda je najbolje opisao u jednom od rijetkih intervjua koje je davao, onom 2016. za Jutarnji list. Na pitanje je li život za njega avantura, Ivo Gregurević je rekao:

'Ako vi tako kažete, neka bude tako. Jedan stariji čovjek, kad sam počinjao karijeru glumca, rekao mi je: To će ti proći ovako... i pucnuo prstima. To je zaista tako. I, to je skoro prošlo...'