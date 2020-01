Tvorac serije 'Ružna Betty' pronađen mrtav u motelu u Miamiju

View this post on Instagram

#CelebrityChatfest: Silvio Horta, creator of ABC’s popular series “Ugly Betty,” was found dead in a Miami motel room on Tuesday in an apparent suicide. He was 45.⁣ •⁣ Sending condolences to the Horta family. ⁣ • ⁣ If you or anyone you know needs help call the National Suicide Prevention Lifeline on 800-273-8255 for 24/7 assistance. ⁣ ⁣ ⁣ ⁣ ⁣ ⁣ ⁣ ⁣ ⁣ ⁣ ⁣ ⁣ ⁣ ⁣ ⁣ ⁣ ⁣ ⁣ ⁣ ⁣ ⁣ ⁣ ⁣ ⁣ (📷|Getty)⁣ •⁣ #silvio #silviohorta #uglybetty #americaferrera #suicideprevention #suicideawarenessday #trending #trendingnow #celebrityblogger #celebrity #celebrityblog #celebrities #entertainment #suicidehotline #celebritynews #uglybettyreunion #entertainmenttonight #restinpeace