Tristan Thompson utjehu nakon raskida s Khloe Kardashian pronašao u atraktivnoj crnki

Nakon što se svijetom proširio glas kako je otac djeteta Khloe Kardashian, košarkaš Tristan Thompson prevario reality zvijezdu s najboljom prijateljicom njezine mlađe sestre Kylie Jenner, Khloe je konačno 'pukao film' te je nevjernog dečka izbacila iz kuće. No, nestašnoj NBA zvijezdi nije trebalo dugo da Khloe nađe zamjenu

Mnogi su tada slavnoj Kardashianki zamjerili to što svu krivicu javno svaljuje na Jordyn, koja je prema njezinoj verziji priče bila samo 'pijun' u Thompsonovoj igri. Naime, košarkaš je u svom domu u Los Angelesu organizirao after party na koju je bila pozvana i Jordyn, a kada je odlučila da je vrijeme za polazak, Thompson je Jordyn poljubio u usta.

Zbog škakljive situacije koja je nastala, Jordyn se iselila iz doma Kylie Jenner u kojem je živjela i vratila živjeti sa svojom obitelji, a čini se kako joj klan Kardashian još uvijek nije spreman oprostiti. U intervjuu za javnost Jordyn je ispričala svoju stranu priče, dok se košarkaš još uvijek nije oglasio.

Ovo nije prvi put da je NBA zvijezda ulovljen u preljubu. Podsjetimo, profesionalni košarkaš uhvaćen je u preljubu dan uoči rođenja njohove kćerkice True, no Khloe mu je odlučila pružiti drugu šansu, koju košarkaš nije znao iskoristiti.

'To što me Tristan prevario i ponizio nije bio toliki šok. Ono što je meni teško palo jest to što me povrijedila osoba s kojom sam bila bliska, netko koga sam voljela i prema kome sam se odnosila kao prema mlađoj sestri. No, Jordyn ne treba kriviti za raspad moje obitelji. To je Tristanova krivica', napisala je u nedjelju na Twitteru slavna Kardashianka, nakon što ju je javnost osudila zbog toga što je svu krivicu svalila na Jordyn.