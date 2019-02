Khloe Kardashian prekinula s Tristanom Thompsonom?

Pripremite si ručnik koji će vam trebati da se riješite silne sapunice u ljubavnoj priči Khloe Kardashian

Poseban je problem to što su Kylie Jenner i Jordyn Woods prijateljice od malih nogu, pa će cijela situacija definitivno imati posljedice na njihov odnos. Strastveni obožavatelji Kardashiana mogu biti sigurni kako će svi ovi događaji biti spomenuti i u emisiji 'Keeping Up With The Kardashians'.

Khloe Kardashian i Tristan Thompson imaju kćer True Thompson koja se rodila 12. travnja, 2018. Par je zajedno od rujna, 2016.